Heineken consolida operación a Panamá y reporta crecimiento en las ventas y participación en el mercado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La compañía cervecera ha invertido más de $80 millones en Panamá durante los últimos cuatro años, elevó su plantilla en 30% desde 2022 y produce localmente el 97% de lo que comercializa en el país, destacó Alex Carreteiro, presidente regional de Heineken Americas, en una entrevista exclusiva con ‘La Prensa’.

El mapa cervecero de Centroamérica está entrando en una nueva fase de consolidación. Tras adquirir el 25% restante de Cervecería Panamá, Heineken elevó su participación de 75% a 100% en la operación local y reforzó una plataforma regional que también abarca Costa Rica y Nicaragua.

La compañía produce en el país el 97% de lo que vende en el mercado local, ha invertido $80 millones en los últimos cuatro años y analiza cómo ampliar las capacidades de la operación dentro de su expansión por Centroamérica y el Caribe.

La transacción forma parte de la compra de los negocios de bebidas y comercio minorista de FIFCO, completada en enero de 2026.

Para Heineken, la integración permite combinar escala, producción local y conocimiento de distintas categorías, con el objetivo de acelerar la innovación y aprovechar mejor las capacidades de cada mercado.

Alex Carreteiro, presidente regional de Heineken Americas, estuvo en Panamá y concedió una entrevista exclusiva con La Prensa en julio de este año, en la que destacó que que la empresa ve potencial de crecimiento en Costa Rica, Nicaragua y Panamá, y que la unión de las operaciones podría dar mayor agilidad a la estrategia regional.

Heineken ha invertido $80 millones en Panamá durante los últimos cuatro años y elevó su participación en el mercado cervecero local de 22% en 2021 a 45.8%. LP/Anel Asprilla

La apuesta también se refleja en el desempeño comercial. Heineken duplicó su participación en el mercado.

Según el reporte financiero de la empresa publicado el 5 de agosto, para el primer semestre de 2026, el mercado de Panamá reportó incremento en las ventas de entre 4% y 6%.

Un mercado en crecimiento

La producción de bebidas alcohólicas en Panamá mantiene una tendencia positiva en 2026. Entre enero y junio, la producción nacional alcanzó 144.4 millones de litros, un aumento de 11.3% frente a los 129.7 millones de litros registrados en igual período de 2025, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Solo en junio, la producción creció 26.5%, hasta 24.2 millones de litros.

Dentro de este comportamiento, la cerveza mantiene un peso predominante. En el primer semestre se produjeron 138.6 millones de litros de cerveza, 11.7% más que en el mismo período de 2025.

Producción de cerveza

En junio, la producción alcanzó 23.3 millones de litros, con un crecimiento interanual de 27.9%, superando ampliamente el ritmo de crecimiento de la producción total de bebidas alcohólicas durante ese mes. En Panamá hay dos grandes fábricas o grupos cerveceros industriales principales que dominan la producción masiva del mercado nacional: la Cervecería Nacional (filial de AB InBev) y la Cervecería Panamá (parte del grupo Heineken)

Alex Carreteiro destacó la consolidación del mercado de Heineken en Panamá y los planes de inversión que han desarrollado:

¿Qué papel ocupa Panamá en la estrategia regional de Heineken?

Debo decir que en Panamá tenemos aquí una presencia desde 1959. La operación es complementamente panameña, casi 70 años de presencia acá. Una cervecería acá en plena ciudad de Panamá. Tenemos 520 empleados y hemos crecido en el número de empleados que tenemos en 30% desde 2022. 91% son panameños. Y estamos invirtiendo en el país.

¿Cuánto ha invertido Heineken en Panamá?

Hemos invertido 80 millones de dólares en los últimos cuatro años. En infraestructura, en logística, en la parte informática, en transformación digital, en innovación.

¿Cómo ha cambiado la posición de la empresa en el mercado panameño?

La participación de mercado en Panamá se ha duplicado. Es un mercado que se destacó. Teníamos 22% de participación de mercado en 2021. Y hoy hemos conquistado el liderazgo de mercado de Panamá en cervezas. Pasamos de 22% a prácticamente 46%.

Heineken cuenta con 520 empleados en Panamá, de los cuales 91% son panameños. La compañía también informó que su plantilla creció 30% desde 2022.

¿Qué oportunidades abre la adquisición de las operaciones de FIFCO?

Costa Rica, Nicaragua, Panamá, es una región que creemos realmente que se puede crecer, se puede desarrollar, podemos innovar. Entonces, al unir fuerzas, pensamos que vamos a poder innovar más, tener todavía más escala y capturar ese potencial de esta región tan grande que está ahí.

¿Panamá podría asumir un papel regional más amplio?

Tenemos en Panamá centros de compras y estamos trabajando para crecer todavía más. Y estamos pensando en cómo optimizar cada vez más lo que tiene Panamá.

¿Cómo responde la empresa a los cambios en los hábitos de consumo?

Tenemos que innovar y adaptarnos a este nuevo consumidor, que busca nuevas experiencias y sabores, pero la categoría de cerveza continúa en la tendencia de consumo. Estamos apostando a la innovación en cerveza sin alcohol. Porque la gente toma una cerveza con alcohol, le gusta durante la misma noche combinar una sin alcohol. Igualmente, cervezas más ligeras, porque la gente busca moderación. Y otras bebidas, como es el caso de bebidas listas para beber, como Adam & Eve.

El 97% de lo que Heineken vende en Panamá se produce localmente. Cortesía

¿Cómo enfrentan las crisis por el encarecimiento o la escasez de materias primas?

Tenemos dos ventajas. Primero, somos una empresa global. Estamos conectados en todo el mundo. Nos permite tener la flexibilidad de traer insumos de varias geografías. Y, al mismo tiempo, somos una empresa superlocal. El 97% de lo que vendemos acá es producido en Panamá. Entonces, yo diría que tenemos lo mejor de los dos mundos. Podemos adaptarnos y no estamos teniendo un impacto a nivel de suministros.