Histórico: Elon Musk se convierte en el primer trillonario del mundo tras el arrollador debut bursátil de SpaceX

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las acciones de la compañía aeroespacial se dispararon un 21% en su apertura en Wall Street, consolidando la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de la historia financiera.

El empresario tecnológico Elon Musk hizo historia este viernes al consolidarse como la primera persona en el mundo en alcanzar una fortuna de un billón de dólares (medido en la escala corta en inglés como un trillionaire), informaron este viernes, medios internacionales de prensa.

De acuerdo al informe, este hito financiero se produjo tras el histórico debut bursátil de su empresa aeroespacial SpaceX en el mercado Nasdaq de Nueva York, cuyas acciones se dispararon más de un 21% en las primeras operaciones de la jornada. recaudó un récord de 75 mil millones de dólares,

“Siempre pienso en esto. Siempre hay problemas en la Tierra. Siempre hay cosas que deseamos que sean mejores, que queremos resolver en la Tierra, y deberíamos resolverlas. Pero también tiene que haber cosas que te emocionen sobre el futuro —que te hagan feliz de despertarte por la mañana, porque no puedes esperar a ver qué pasa después.Ese es el futuro que SpaceX quiere traerte", dijo Musk.

Elon Musk hablando durante la salida a la bolsa de su compañía SpaceX. EFE/ @Nasdaq

Supera los 1,1 billones de dólares

Las acciones de SpaceX (bajo el símbolo SPCX) salieron al mercado público a un precio inicial de 135 dólares por unidad.

El objetivo principal de la compañía con sede en Starbase, Texas, es recaudar 75,000 millones de dólares. Esta cifra triplica el récord histórico de recaudación que ostentaba la petrolera estatal saudí Aramco desde 2019.

Debido a que Musk controla aproximadamente el 42% del capital de SpaceX, el repunte inmediato en Wall Street elevó su riqueza estimada por encima de la barrera del billón de dólares, según proyecciones de Bloomberg y CNBC.

Según FoxNews, “el patrimonio neto de Musk se disparó hasta superar los 1,1 billones de dólares cuando las acciones comenzaron a cotizar este viernes, colocándolo en una clase económica propia”.

Solo su participación en la compañía de cohetes y satélites se estima ahora en unos impresionantes 690 mil millones de dólares, sin contar sus participaciones en el fabricante de vehículos eléctricos Tesla, así como otras inversiones y activos, señala el informe.

De mantenerse la alta demanda de los inversionistas, la empresa contempla activar una opción para emitir más acciones, lo que elevaría la recaudación total hasta un máximo de 86,000 millones de dólares.

Fotografía de archivo de la misión GOES-U de la NASA en un cohete Falcon Heavy de SpaceX. EFE

Musk reacciona

El evento fue celebrado en grande por la compañía, que conmemoró la ocasión vistiendo Times Square con un letrero de neón que proclamaba su misión: “Construyendo la infraestructura hacia el futuro”.

Durante un evento de lanzamiento transmitido desde las instalaciones de Starbase, un emocionado Elon Musk reflexionó sobre el crecimiento de la empresa, recordando que es “difícil de creer que una pequeña empresa que comenzó en un almacén en El Segundo ahora salga a bolsa con la mayor OPI de la historia”.

El magnate aprovechó la ocasión para reiterar los ambiciosos objetivos de la firma. “SpaceX quiere poder llevarlos a la Luna, llevarlos a Marte y, en última instancia, más allá”, declaró el empresario ante su equipo.

Analistas financieros señalan que este masivo debut bursátil no solo redefine el tablero de las grandes fortunas globales, sino que también marca el inicio de una esperada ola de salidas a bolsa de grandes empresas tecnológicas de inteligencia artificial y tecnología avanzada durante este año.