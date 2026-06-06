IATA: Panameños entre los que más viajan en América Latina y el Caribe

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Peter Cerdá, vicepresidente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, señala que el país tiene el potencial para atraer a más viajeros que no solo conecten con el aeropuerto, que puedan ingresar al país por turismo de negocios, congresos, compras y recreación.

De los 20.9 millones de viajeros que se movilizaron a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen en 2025, alrededor de 72%, es decir, 15.23 millones de pasajeros fueron pasajeros en tránsito o conexión a otros destinos. Atraerlos a Panamá como turistas es uno de los objetivos claros tanto de autoridades aeroportuarias como de gremios empresariales y de la aerolínea Copa Airlines, pero la competencia es fuerte.

Desde la Asociación Internacional de Transporte Aéreo califican a Panamá como uno de los mercados con mayor crecimiento y proyección en materia aeronáutica y señalan que existe un claro potencial por elevar el impacto en el turismo inteno.

Peter Cerdá, vicepresidente de la IATA para las Américas, indicó en entrevista con La Prensa, durante la 82° Asamblea General del gremio en Río de Janeiro, que en 2025, Panamá fue uno de los países de América Latina y el Caribe, que registró un mayor número de viajes por persona al año con 1.42 viajes por persona al año tomando en cuenta los 4.6 millones de habitantes que tiene el istmo.

Mapa de conectividad aérea-

En segundo lugar aparece Chile con con una media de 1.26 viajes por persona al año y en tercer lugar Colombia con 0.94 viajes por persona al año.

Cerdá indica que la región tiene la oportunidad de crecer en 3.7% en el tráfico de pasajeros este año y apuntar a doblar el número de viajeros, una proyección en la que el hub aéreo de Panamá seguirá siendo clave.

El directivo de IATA comentó que en mercados como Estados Unidos se registran al año 2.61 viajes por persona, en España la media es de 5.12 viajes per cápita al año y en Portugal alcanza los 5.55 viajes por persona, indicadores que reflejan todo el espacio que aún tiene la región para crecer.

“En Panamá vemos que el mercado sigue creciendo, una conectividad muy amplia con nueva infraestructura aeroportuaria”, afirmó Cerdá, al destacar que el país mantiene condiciones favorables para continuar fortaleciendo su posición dentro de la aviación regional.

Peter Cerdá, vicepresidente de la IATA para las Américas. Cortesía IATA

El ejecutivo de la IATA también resaltó el papel que han desempeñado las autoridades en el desarrollo del sector aéreo. “Vemos que Panamá va a seguir siendo un eje estratégico a nivel regional por la gran cobertura que tiene la región”, señaló, al referirse a la conectividad que ofrece el país a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Cerdá destacó además la coordinación entre los principales actores del sector aeronáutico. “Tenemos que seguir alineando, mejorando la eficiencia, la experiencia y es algo que el gobierno, las líneas aéreas y el aeropuerto están enfocándose en hacerlo”, comentó.

Sobre los desafíos para mantener la competitividad del sector, sostuvo que es importante comprender el impacto económico que genera la actividad aérea. “Queremos mejora de la conectividad dentro del país, queremos hacer el transporte aéreo más asequible, pero son trabajos que se tienen que hacer en conjunto, con una planificación que sea amplia, transparente”, manifestó.

Asimismo, advirtió sobre la necesidad de evitar que la industria sea vista únicamente como una fuente de ingresos fiscales. “Entender que el transporte aéreo o los aeropuertos no somos una vaca lechera, es una industria con márgenes muy cortos y con mucha competencia a nivel regional”, indicó ante la tentación de algunos diputados de imponer tasas e impuestos a pasajeros en tránsitos, propuestas que han sido descartadas.

Grupo de turistas en el Casco Antiguo de Panamá. LP/Archivo

El turismo será clave en el futuro de Panamá

En materia turística, consideró que Panamá está avanzando para competir con otros destinos de América Latina. “Están mejorando la oferta hotelera, mejor infraestructura y servicios. Yo creo que con el tiempo vamos a ver que Panamá no es sólo un destino económico o un destino social o un punto de contacto, pero se va a convertir en un destino muy atractivo a nivel turismo, tanto de playa como turismo ecoturismo”, afirmó.

Sobre la competencia regional, incluyendo la recuperación de mercados como Venezuela y el crecimiento de Colombia y República Dominicana, Cerdá considera que Panamá mantiene fortalezas importantes y seguirá siendo referencia.

“Esa relación entre gobierno, aeropuerto y línea aérea es muy fuerte, muy alineada, con una estrategia que no mirar en corto plazo, pero mirar siempre hacia adelante”, señaló.

Cerdá aseguró que la competencia debe servir como incentivo para seguir elevando la calidad de la oferta panameña. “Siempre va a haber competencia, la competencia es buena, pero eso también crea esa necesidad para seguir mejorando el producto y yo creo que el turismo se va a convertir en una parte muy importante en el futuro de Panamá”, resaltó.