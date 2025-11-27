IATA pide a Venezuela reconsiderar la decisión de revocar los permisos de las aerolíneas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) hizo este jueves un llamado al Gobierno de Venezuela para que reconsidere la decisión de revocar los permisos de operación de varias aerolíneas internacionales que suspendieron temporalmente sus vuelos al país tras las alertas de seguridad emitidas por Estados Unidos y España.

La organización recordó que las aerolíneas actuaron en función de proteger a pasajeros y tripulaciones ante riesgos operacionales, y subrayó que estas compañías mantienen su compromiso de restablecer el servicio tan pronto existan garantías para operar con seguridad.

“La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) urge a las autoridades venezolanas a reconsiderar la revocación de los permisos de operación de varias aerolíneas internacionales que operan en el país y que han suspendido temporalmente sus vuelos desde y hacia Venezuela, tras la emisión de las alertas de seguridad aérea por parte de los gobiernos de Estados Unidos y España”, indicó el gremio en un comunicado.

El miércoles en la noche el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela anunció que revocó las concensiones de operaciones a seis aerolíneas que suspendieron los vuelos a ese país. Se trata de Iberia, Avianca, Gol, Turkish, TAP y Latam, además de que prepara sanciones similares a Air Europa y Plus Ultra a quienes les ha dado 48 horas para que reinicien operaciones o serán igualmente cancelados sus permisos.

Las aerolíneas han alertado que la medida aplicada por Venezuela profundizará el aislamiento aéreo de ese país en un momento en que miles de viajeros han quedado afectados por una situación “fuera del control” de los transportistas aéreos.

La asociación reiteró su disposición a trabajar con las autoridades venezolanas para encontrar soluciones que salvaguarden la seguridad aeronáutica y preserven la conectividad internacional del país.

El gremio de las aerolínea instó al Gobierno de Nicolás Maduro a aclarar de manera urgente las condiciones y recomendaciones que derivaron en la suspensión temporal de vuelos, y a facilitar un canal de cooperación que permita normalizar las operaciones aéreas en el corto plazo.

“Asimismo, instamos a las autoridades gubernamentales a brindar una aclaración oportuna sobre las recomendaciones y condiciones comunicadas y que han derivado en la suspensión temporal de los servicios desde y hacia Venezuela”.