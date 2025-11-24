Panamá, 25 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    AVIACIÓN

    IATA pide mayor coordinación y claridad ante restricciones de seguridad en el espacio aéreo venezolano

    Getzalette Reyes
    Una pareja de empleados espera en una de las entradas este lunes, del aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, en Maiquetía (Venezuela). Varias aerolíneas internacionales han suspendido sus vuelos hacia Venezuela, en respuesta a la alerta emitida por Estados Unidos para "extremar la precaución" al sobrevolar ese país, eleva la tensión en la región. EFE/Miguel Gutiérrez

    La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) solicitó a las autoridades aeronáuticas y organismos involucrados en la evaluación del espacio aéreo venezolano una mayor coordinación y transparencia, luego de que varias aerolíneas suspendieran operaciones sobre la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía.

    Air Europa y Plus Ultra se suman a Iberia y cancelan sus vuelos a Caracas desde MadridAumenta a siete el número de aerolíneas que suspenden sus vuelos hacia Venezuela

    Las decisiones de suspensión se produjeron tras alertas emitidas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) el 21 de noviembre de 2025 y por las autoridades españolas el 24 de noviembre, ambas advirtiendo sobre posibles riesgos para la aviación civil y recomendando evitar el sobrevuelo del espacio aéreo del país sudamericano.

    A través de un comunicado, IATA destacó que estas interrupciones son medidas temporales, tomadas después de exhaustivos análisis de riesgo y en cumplimiento de los estándares internacionales establecidos en los anexos 6 y 17 del Convenio de Chicago, con el fin de proteger a pasajeros, tripulaciones y aeronaves.

    Sin embargo, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela anunció este lunes que las aerolíneas deberán reanudar operaciones en un lapso de 48 horas, advirtiendo que, de lo contrario, podrían perder sus derechos de tráfico. Para IATA, esta medida amenaza con profundizar la ya limitada conectividad aérea del país, una de las más reducidas de la región.

    El organismo reiteró que las aerolíneas asociadas mantienen su compromiso de restablecer operaciones tan pronto existan condiciones seguras y afirmó su disposición a continuar en diálogo con las autoridades venezolanas para coordinar medidas que garanticen seguridad, conectividad y el respeto a los derechos de los pasajeros.

    Iberia mantiene la cancelación de su vuelos a Venezuela

    Iberia dio a conocer que mantendrá la cancelación de sus vuelos a Venezuela al menos hasta el próximo 1 de diciembre, informó la compañía aérea a la agencia de noticias EFE. La medida ha sido tomada “en línea con las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)”.

    A su vez, las aerolíneas españolas Air Europa y Plus Ultra han suspendido sus vuelos previstos para el martes entre Madrid y Caracas, después de la alerta emitida el pasado viernes por la autoridad aérea estadounidense.

    Cabe señalar que la aerolínea panameña Copa Airlines no ha anunciado la suspensión de vuelos a Venezuela.

    Getzalette Reyes

    Portadista


