IATA ve positiva la reactivación de la conectividad aérea entre Venezuela y Estados Unidos

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) consideró como una medida positiva la decisión del gobierno de Estados Unidos de reabrir el espacio aéreo comercial sobre Venezuela, lo que permitirá elevar la conectividad aérea y facilitar el regreso de aerolíneas estadounidenses a ese país, tras años de suspensión de vuelos directos.

La apertura de rutas dará nuevas oportunidades para viajes de negocios, turismo y desplazamientos humanitarios entre ambos países.

El vicepresidente para las Américas de IATA, Peter Cerdá, destacó en el marco del Foro Económico organizado por Caf- Banco de Desarrollo de América Latina, que la recuperación de la conectividad es especialmente relevante para los ciudadanos venezolanos en todo el mundo y para quienes mantienen vínculos con Venezuela.

“Esto nos permitirá recuperar la conectividad que teníamos limitada en los últimos meses. Es una gran oportunidad para el futuro próximo, porque habrá un mayor interés en inversión, turismo y en la parte social. Además, esto generará más oportunidades para que más aerolíneas operen en Venezuela con más vuelos”, señaló.

Cerdá sostuvo que las compañías norteamericanas no han operado en Venezuela durante varios años.

“Va a haber un gran interés de intentar recuperar ese tiempo perdidoy renovar los vuelos a ese país. Y lo que tenemos que asegurar cuando vuelvan estas compañías es que tengamos la capacidad, los servicios, los recursos para asegurarnos que la operación va a ser eficiente y segura para las líneas aéreas y sobre todo para los pasajeros”, destacó el vicepresidente de la IATA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 29 de enero, que se reabrirá el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Esta medida da inicio al restablecimiento de las conexiones aéreas directas suspendidas desde 2019.

En ese marco, American Airlines anunció que planea reanudar vuelos diarios entre Estados Unidos y Venezuela, convirtiéndose en la primera aerolínea estadounidense en confirmar formalmente su regreso al mercado venezolano.

La compañía informó que trabajará de forma coordinada con autoridades federales, organismos reguladores y socios sindicales para garantizar que la operación se reinicie de manera segura. Según la aerolínea, la reapertura permitirá atender viajes de negocios, turismo y desplazamientos humanitarios, facilitando además la reunificación familiar y el intercambio comercial.

Crecimiento regional

El vicepresidente de la IATA, Peter Cerdá recordó que 2024 fue un año muy positivo para la conectividad aérea en América Latina y el Caribe, con un crecimiento sólido que proyecta un incremento del 6,5 % para este año. Según el ejecutivo, este escenario refleja un creciente interés económico, social y turístico hacia la región y permitirá abrir más enlaces con otras partes del mundo.

Peter Cerdá participó en un panel sobre infraestructura aeroportuaria y cielos abiertos en el foro de CAF. Cortesía

En cuanto a Panamá, Cerdá subrayó el rol estratégico del país como hub regional.

“Panamá es uno de los mercados más importantes que tenemos en nuestra región. El aeropuerto de Tocumen, como hub, y las aerolíneas que operan allí, incluyendo a Copa y varias internacionales, siguen siendo un eje clave para el movimiento de pasajeros y carga con el resto del mundo”, afirmó, destacando su importancia en la conectividad regional y global.