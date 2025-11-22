Iberia cancela vuelos entre Madrid y Caracas por alerta de la FAA sobre Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Iberia informó que cancelará los vuelos previstos para Caracas, Venezuela, ante la incertidumbre debido a la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) que recomienda a las aerolíneas comerciales “extremar la precaución” al sobrevolar ese país y el sur del mar Caribe debido a los ejercicios militares en la zona.

Rastreo de vuelos de Iberia en los que aparece el de Caracas cancelado para el lunes 24 de noviembre.

Medios españoles y la agencia EFE confirmaron que la aerolínea Ibería decidió cancelar el vuelo previsto para el lunes 24 de noviembre.

La aerolínea tiene en ruta hacia Venezuela el vuelo IB 191 que partió de Madrid este sábado a las 11:40 a.m y estará arribando al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía a las 3:55 p.m. de este sábado hora venezolana.

Fotografía de archivo de pasajeros subiendo a un avión de Iberia en Madrid. EFE/José María Rodríguez

El número de vuelos comerciales de Iberia a Venezuela es de cinco semanales. El viernes y el domingo son los únicos días que no hay programados vuelos a ese país, según las fuentes consultadas por EFE.

Las operaciones de TAP la aerolínea de Portugal se cancelaron este sábado. Mientras que la aerolínea Air Europa mantiene la programación de sus vuelos de forma regular entre Madrid y Caracas.

Información en desarrollo...