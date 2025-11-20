Iglesias del Casco Antiguo empezarán a cobrar por visitas turísticas; la entrada a misas no tendrá costo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Nacionales y extranjeros que quieran ir a las iglesias del Casco Antiguo para efectuar recorridos turísticos, tomar fotos y otras actividades que no sean religiosas tendrán que pagar una entrada de al menos $2 por persona, a lo que se sumarán otras tarifas si opta por algunos tours o actividades especiales.

La entrada para actividades especiales oscilarán entre $5 y hasta $35 según la modalidad seleccionada. Se contemplan distintos precios diferenciados para adultos, niños, estudiantes y jubilados.

Los recorridos especiales pueden incluir tours guiados por templos y museos, acceso a espacios especiales como el Mirador de San Francisco de Asís, participación en actividades temáticas y sensoriales como Guardianes de la Historia, y la posibilidad de disfrutar de eventos culturales, conciertos o tours nocturnos.

El esquema anunciado por ICA Iglesias del Casco Antiguo junto a representantes de la Arquidiócesis de Panamá, empresas privadas y la comunidad, excluye de esta tarifa las celebraciones litúrgicas y el acceso a los templos para la oración, que seguirán siendo totalmente gratuitos.

Ricardo Gago Salinero, presidente de Iglesias Casco Antiguo (ICA), aclaró que en fechas emblemáticas, como la Semana Santa o festividades del calendario parroquial, no se aplicarán tarifas y se mantendrá un formato de puertas abiertas, invitando a todos a participar activamente durante los periodos de mayor afluencia.

“Para cultos y misas las iglesias estarán totalmente libres y no se tendrá que pagar ninguna tarifa”, agregó Gago.

Ricardo Gago Salinero, presidente Iglesias Casco Antiguo (ICA)

Detalló que se han dispuesto tres centros de visitantes para atender a los turistas que deseen contratar los recorridos.

El mirador de la iglesia de San Francisco de Asís. LP/Archivo

Estos sitios están ubicados en las iglesias de Nuestra Señora de la Merced, la Catedral Metropolitana Santa María la Antigua y San Francisco de Asís. Se ofrecerá la orientación y venta de las entradas con apoyo digital e información interactiva. Operarán entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.

El cobro se anunció este miércoles 19 de noviembre y su entrada en vigencia es automática en la Catedral. En el resto de las iglesias se implementará de forma progresiva.

En 2024, las iglesias del Casco Antiguo recibieron un total de 1.18 millones de visitas, y en lo que va de 2025 sobrepasa el millón de personas.

Iglesia Nuestra Señora de La Merced, en el Casco Antiguo de ciudad de Panamá. Isaac Ortega.

Además de visitantes locales, se reciben turistas de más de 90 países, liderados por viajeros desde Estados Unidos, países de América del Sur y Europa.

Los representantes de ICA explicaron que el modelo tarifario forma parte la nueva fase para que el valor simbólico que se cobrará sea destinado a cubrir los trabajos especializados de conservación que requieren estas edificaciones, los cuales van mucho más allá del mantenimiento diario.

“Esto incluye intervenciones preventivas, correctivas y de restauración estructural necesarias para proteger templos históricos de más de tres siglos y garantizar su preservación a largo plazo”, indicó ICA en un comunicado.

Los operadores tendrán que registrarse para ofrecer tours

El programa de visitas incorpora a operadores turísticos, agencias de viajes y guías profesionales mediante un esquema de comisión por cada reserva gestionada.

Las empresas o turoperadores que deseen ofrecer estos recorridos pagos deberán registrarse en la plataforma Gotuuri y completar el formulario correspondiente, para oficializar su participación como operadores autorizados y especializados dentro del sector turístico nacional.

Las iglesias del Casco son el foco de atracción de los turistas internacionales y locales. Alexander Arosemena

Gago indicó que este proyecto forma parte de una nueva etapa denominada “El nuevo capítulo de la historia viva”, para transformar la manera en la que se visitan los templos históricos del Casco Antiguo con una experiencia cultural y turística organizada, moderna y sostenible.

“Se trata de una gestión integral que permitirá preservar lo restaurado, ordenar la visitación y ofrecer una experiencia de mayor calidad para locales y turistas", indicó la organización en un comunicado.

María Isabel Arrocha, directora del Proyecto Público de Iglesias del Casco Antiguo (ICA), precisó que buscan convertir a Iglesias del Casco Antiguo en una de las atracciones turísticas más visitadas y reconocidas de Panamá.

“Cada visitante aporta a que este circuito siga creciendo, modernizándose y preservándose como una experiencia viva que nos recuerda que este patrimonio es de todos y para todos”.

Dentro del proyecto de la iniciativa de las Iglesias del Casco Antiguo participan las empresas Gotuuri, Copa Airlines, Visa, ATP y Promtur, con la integración de promoción turística nacional e internacional y tecnología para el pago de los tours.