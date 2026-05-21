NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ilya Espino de Marotta será la nueva administradora del Canal de Panamá, decisión que tomó este jueves 21 de mayo la junta directiva de esta entidad.

Espino de Marotta será la timonel de la vía interoceánica por un período de siete años, a partir de octubre del presente año. Reemplazará en el cargo a Ricaurte Vásquez, quien está al frente del Canal de Panamá desde septiembre de 2019.

“Me comprometo a seguir a haciendo lo mejor por nuestro país, apoyando a nuestros clientes, asegurando ese futuro, esa planificación estratégica que tenemos para que Panamá siga creciendo”, fueron algunas de las primeras palabras de Espino de Marotta tras el anuncio.

El principal reto para la nueva administración del Canal de Panamá será el proyecto de río Indio, el cual está destinado a garantizar el agua para el funcionamiento de la vía y para la población panameña.

Espino de Marotta es la actual subadministradora del Canal y precisamente está al frente del proyecto de embalse o lago artificial de río Indio.

En medio de la expectativa por conocer el nombre de la persona seleccionada, en horas del mediodía de este jueves, el presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó en su cuenta de X que Espino de Marotta fue designada para el puesto.

He hablado con la nueva Administradora del @canaldepanama, @MarottaIlya, para felicitarla y reafirmar el compromiso de trabajar coordinadamente en proyectos estratégicos que generen empleo, prosperidad y progreso para los panameños. 🇵🇦💪 — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) May 21, 2026

Ayer, miércoles, se conoció que la escogencia fue producto de un proceso de selección que inició con una docena de aspirantes y donde solo tres nombres continuarían navegando como finalistas: Ilya Espino de Marotta, Víctor Vial y Francisco Ruiz Miranda.

El ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza (Cen.) hizo el anuncio oficial este jueves. LP/Anel Asprilla

Espino de Marotta empezó su trayectoria en el Canal de Panamá en 1985 y se convierte en la primera mujer en estar al frente de la administración del Canal de Panamá.

En los próximos días empezará la transición entre Vásquez y Espino de Marotta, adelantó el ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quien hizo el anuncio oficial en la parte exterior de la sede administrativa de la vía interoceánica.

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