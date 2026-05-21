Ilya Espino de Marotta: una designación dirigida a darle continuidad operativa a la ruta marítima

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Junta Directiva culmina la búsqueda a nivel local e internacional y el ministro Icaza garantiza una transición institucional ordenada.

La Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) designó oficialmente a la ingeniera Ilya Espino de Marotta como la nueva líder de la vía interoceánica.

El anuncio fue hecho de manera oficial este jueves por el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, con un mensaje de confianza y estabilidad internacional en la ruta interoceánica.

Icaza destacó que la elección es el resultado de un riguroso proceso técnico, independiente y transparente que inició el año pasado con el fin de garantizar la continuidad operativa de la ruta marítima.

Cuatro décadas de servicio y visión de nuevos negocios

Marotta, quien hace historia al convertirse en la primera mujer en ocupar este cargo en el Canal de Panamá, es ampliamente reconocida por liderar el proyecto de ampliación de la vía con su emblemático “casco rosa” y cuenta con casi 40 años de trayectoria técnica, operativa y gerencial dentro de la institución.

“Pienso que la huella está trazada y esto es una continuidad de ese casco rosado que inició en el 2012”, afirmó la ingeniera, quien se comprometió a guiar a la fuerza laboral de 4,500 colaboradores bajo el plan estratégico ya estructurado.

La seleccionada adelantó que, si bien la confiabilidad de la ruta se mantiene intacta, su administración buscará expandir el horizonte comercial de la entidad. El objetivo principal será desarrollar nuevos negocios y diversificar operaciones para transformar a Panamá en un centro logístico global mucho más avanzado del que existe en la actualidad.

“Me comprometo a seguir haciendo lo mejor por nuestro país, apoyando a nuestros clientes, asegurando ese futuro, esa planificación estratégica para que Panamá como país siga creciendo”, dijo Marotta.

Ilya Espino de Marotta resaltó que su paso por la ampliación del Canal le hizo ver el ‘techo de cristal’ que aún enfrentan las mujeres en espacios no tradicionales.



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Selección

El proceso de selección contó desde enero con el acompañamiento de una firma consultora de reconocimiento internacional, de acuerdo con Icaza.

La firma fue escogida por “su independencia, rigor y experiencia” en procesos de esta naturaleza, dijo Icaza.

Tras evaluar a más de 100 profesionales panameños destacados tanto a nivel nacional como internacional, los candidatos finalistas fueron sometidos a una evaluación multidimensional, aseguró.

“A cada uno se le evaluó sus competencias, experiencias, rasgos y motivadores para determinar aquellos candidatos que mejor cumplían con el perfil definido”, según se informó.

Ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, anuncia a la nueva administradora, Ilya Espino. LP /Anel Asprilla

“Luego de un profundo proceso de análisis, los candidatos finalistas fueron sometidos a una evaluación multidimensional que incluyó la aplicación de pruebas que analizan las competencias de liderazgo, múltiples entrevistas de profundidad y la sustentación de un caso de negocio", explicó Icaza.

Este medio pudo conocer que esta evaluación estuvo compuesta por dos etapas: una prueba técnica y sesiones presenciales. La prueba técnica midió el potencial de liderazgo.

En las sesiones presenciales, de aproximadamente 8 horas, cada uno de los candidatos realizó distintas actividades, tales como entrevistas, simulación de roles y estudio, preparación y sustentación de un caso de negocio basado en retos y situaciones actuales que enfrenta el Canal de Panamá.

Como resultado de ese proceso y tras amplias jornadas de deliberación, la Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades, decidió que la seleccionada fuera la ingeniera Marotta, anunció Icaza.

Ilya Espino de Marotta. Foto Canal de Panama.

Independencia y mensaje de confianza internacional

El ministro Icaza transmitió un mensaje de absoluta estabilidad a los clientes internacionales, a la comunidad marítima y al país, asegurando que la institucionalidad y excelencia de la vía quedan resguardadas.

“A los canaleros y canaleras, a nuestros clientes, a la comunidad marítima internacional y a todos los panameños, les transmitimos un mensaje de confianza. El Canal de Panamá mantiene su institucionalidad, su continuidad operativa y su compromiso permanente con el país, con el comercio mundial y con la excelencia que lo distingue ante el mundo”, destacó Icaza.

Asimismo, Marotta resaltó la importancia de defender la independencia del Canal, blindada por su título constitucional, valorando el trabajo coordinado con el Gobierno en proyectos críticos vigentes como la cuenca del río Indio.

En los próximos días se iniciará una fase de transición ordenada conforme a los tiempos y manuales de la ACP.