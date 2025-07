IMA importará 550 mil quintales de arroz para garantizar el abastecimiento hasta noviembre

El director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo Robles, confirmó la tarde de este miércoles 30 de julio la importación de 550 mil quintales de arroz para suplir la demanda del programa alimentario de las ferias del IMA, luego de realizar un análisis detallado sobre la disponibilidad del producto en el país.

Según Murillo, aunque hay arroz, las marcas no cuentan con suficiente inventario para atender a los más de 510 mil usuarios mensuales que atiende regularmente el programa.

La producción local de arroz, aunque fundamental, no logra cubrir la demanda interna. Por ello, la importación es una herramienta esencial para estabilizar los precios y prevenir la especulación.

El director del IMA aclaró que el compromiso es con la población, y afirmó que “no cederá ante presiones de empresarios inescrupulosos que quieren empañar el trabajo de una institución tan noble como el IMA. Han intentado presionarme, desacreditarme y buscar formas de menospreciar el trabajo que hemos llevado a cabo con éxito. Pero este servidor público no se va a dejar. No acepto dádivas ni me van a controlar. Seguiremos trabajando con transparencia y responsabilidad”.

Con la importación de los 550 mil quintales de arroz, se podrá abastecer el mercado durante los meses de agosto, septiembre e incluso hasta noviembre, cuando ya se cuente con la nueva cosecha nacional.

“Calculamos que con esta medida podremos llegar hasta el 15 de noviembre, momento en el que retomaremos la compra de arroz nacional”, indicó.

Murillo explicó que la cosecha nacional se divide en dos partes: una que va al comercio y otra destinada al IMA. En el caso de la institución, se consumen aproximadamente 100 mil quintales mensuales, por lo que destacó la importancia de mantener un equilibrio entre lo importado y lo producido localmente.

Durante una conferencia de prensa, reiteró su compromiso con la seguridad alimentaria de las familias panameñas, destacando la relevancia de importar arroz como medida estratégica para garantizar el abastecimiento y mantener precios accesibles en el mercado nacional.

Tradicionalmente, este proceso de importación se realiza en marzo para no interferir con la cosecha local. Sin embargo, este año se presentaron demoras injustificadas que obstaculizaron la operación, afectando el acceso al producto, explicó el funcionario.

Puntualizó que importar arroz en las cantidades necesarias asegura que este alimento básico llegue a las mesas panameñas a precios justos. En cambio, cerrar la importación provoca escasez y aumento de precios, impactando negativamente a los consumidores. Por ello, el IMA reafirma su compromiso con la transparencia y el bienestar colectivo, rechazando categóricamente cualquier intento de coacción o arreglos indebidos.

El funcionario también reconoció el esfuerzo de los molineros responsables que invierten en mejorar sus operaciones y se adaptan a un mercado equitativo. La institución, afirmó, cuenta con el respaldo de productores comprometidos con el país y su población.

Murillo expresó que en su primer año de gestión se ha incrementado significativamente la venta de arroz, en comparación con el primer año del gobierno anterior.

Además, se han impulsado proyectos clave como la inversión en la planta de cebolla en Natá, la ampliación de ferias agropecuarias, la apertura de una Tienda del Pueblo en las instalaciones de los Silos de San Miguelito, y la próxima inauguración de otra en Juan Díaz. Estas acciones reflejan el compromiso del IMA con el trabajo social y el acceso a alimentos en todas las provincias y comarcas.

Finalmente, el director del IMA manifestó que se mantendrá al margen de cualquier grupo que prive a las familias panameñas, especialmente a las más vulnerables, de tener acceso al arroz, un alimento básico de la dieta nacional.