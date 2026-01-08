Importaciones de Estados Unidos: Panamá inicia investigaciones para activar salvaguardas agrícolas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Mici y Aduanas pueden realizar una revisión diaria de los volúmenes de importación de los 39 incisos arancelarios considerados sensitivos para asegurar una reacción oportuna.

El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) ha oficializado el inicio de investigaciones para la activación del llamado Mecanismo Especial de Salvaguarda Agrícola, fundamentado en el Tratado de Promoción Comercial (TPC) vigente con Estados Unidos.

A través de ocho resoluciones, la institución busca evaluar el comportamiento de las importaciones en rubros estratégicos y sensitivos, como el arroz, el pollo y diversos productos lácteos.

El Gobierno ya procedió con la activación efectiva de esta salvaguarda el pasado 6 de enero para ciertos quesos, incluyendo el mozzarella, tras alcanzarse los niveles de activación previstos en el TPC y la legislación nacional.

De acuerdo con la información suministrada por el Mici, esta acción tiene como objetivo primordial la protección de la producción nacional de leche grado C, que es la materia prima fundamental utilizada por las queserías e industrias locales.

Para garantizar el cumplimiento de estas medidas, el Mici, mediante la Dirección Nacional de Administración de Tratados y Defensa Comercial y en conjunto con la Autoridad Nacional de Aduanas, mantiene monitoreo sobre 39 incisos arancelarios.

Según Daniel Tejada, director general de Defensa Comercial, este proceso consiste en una revisión diaria de los volúmenes de importación de productos como helados, leche en polvo, arroz con cáscara y arroz pilado, entre otros.

Las medidas de salvaguarda dentro del TPC entre Panamá y Estados Unidos son instrumentos de defensa comercial diseñados para proteger a la industria nacional frente a incrementos sustanciales e imprevistos de las importaciones.

Estas medidas permiten al Estado reaccionar de manera temporal para evitar un daño grave o una amenaza real a la producción local.

¿A qué aplican las salvaguardas?

Las salvaguardas se dividen principalmente en categorías específicas dependiendo del sector:

• Salvaguarda especial agrícola: Se aplica a los productos agrícolas más sensitivos. En el caso de Panamá, cubre líneas arancelarias que incluyen productos como el arroz, muslo y encuentro de pollo, carne bovina, carne porcina, productos lácteos (como el queso mozzarella y cheddar), aceites vegetales y tomate procesado,.

• Salvaguardas bilaterales: Aplican a cualquier mercancía que, producto de la desgravación arancelaria del TPC, se importe en cantidades tan elevadas que causen un daño sustancial a la industria nacional similar.

• Salvaguardas globales: Son medidas no discriminatorias aplicables a importaciones de todos los países, bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

¿Cómo se aplican?

El funcionamiento varía según el tipo de salvaguarda, pero generalmente sigue estas reglas:

• Activación por volumen: la salvaguarda especial agrícola es de carácter automático, lo que significa que no es necesario demostrar un daño a la industria para activarla. Se dispara cuando las importaciones superan los niveles de volumen establecidos para un año calendario específico.

• Aumento de aranceles: Al activarse, la autoridad puede imponer un derecho adicional de importación. Este arancel puede elevarse hasta alcanzar el nivel de nación más favorecida vigente, pero nunca superarlo.

• Temporalidad: Las medidas bilaterales pueden aplicarse por un periodo máximo de cuatro años y solo una vez sobre la misma mercancía. En el caso de la salvaguarda agrícola, el derecho adicional se impone por un periodo de hasta un año calendario.

• Compensación: La parte que aplica una salvaguardia bilateral debe acordar con la otra parte una compensación comercial equivalente al valor del comercio afectado. Si no hay acuerdo, la parte afectada puede retirar concesiones de valor similar.