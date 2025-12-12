Impugnan licitación millonaria para la recolección de la basura en Panamá y queda suspendida

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El proceso de licitación pública para la contratación de servicios de recolección, barrido, limpieza y transporte de residuos sólidos urbanos, comerciales y domiciliarios en el distrito de Panamá quedó suspendido de forma parcial.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) admitió el pasado 4 de diciembre una acción de reclamo presentada por uno de los participantes del acto público, cuyo precio de referencia global es de $140.3 millones.

Se trata del Consorcio Istmo Green Panamá, que alega una serie de supuestas irregularidades cometidas por la Comisión Evaluadora del acto público.

El consorcio impugnó el renglón 3 de la Zona 4 de la licitación. Cabe recordar que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) dividió la ciudad, para este contrato, en tres zonas que abarcan 19 de los 26 corregimientos.

La Zona 2 incluye Betania, Pueblo Nuevo, San Francisco, Río Abajo, Parque Lefevre y Don Bosco.La Zona 3 comprende Chilibre, Alcalde Díaz, Las Cumbres, Ernesto Córdoba y Caimitillo; mientras que la Zona 4 está integrada por Juan Díaz, Tocumen, Pedregal, Las Mañanitas, Las Garzas, Pacora, San Martín y 24 de Diciembre.

Istmo Green Panamá dirigió su impugnación contra el proceso en la Zona 4. Alega en su reclamo que, entre otras cosas, la comisión habría favorecido al Consorcio Aseo del Este —integrado por las empresas Relleno, Transporte y Equipo, S.A., y Pronto Aseo, S.A.— y ordenado la adjudicación de ese renglón a dicho consorcio.

Esto, sostiene Istmo Green Panamá, pese a que la AAUD, mediante una resolución administrativa del 7 de noviembre, ordenó “la anulación parcial del primer informe y un nuevo análisis parcial de las propuestas recibidas”.

Según el consorcio impugnante, la comisión únicamente emitió un “escrito de respuesta” a las observaciones planteadas, sin realizar un nuevo análisis. Es decir, no anularon el informe. “Ellos no pueden recomendar adjudicar nada”, señala.

Istmo Green Panamá también recordó que el Consorcio Aseo del Este estaría incumpliendo con lo establecido en el pliego de cargos respecto a la participación. Sostiene que la empresa Pronto Aseo, S.A. —que ya ha prestado el servicio de recolección de basura en la ciudad— participa en dos propuestas: en la Zona 3 y en la Zona 4.

En la Zona 3 forma parte del Consorcio Aseo Total (Roca Atlántica y Pronto Aseo, S.A.), y en la Zona 4, como se indicó, del Consorcio Aseo del Este (Relleno, Transporte y Equipo, S.A. y Pronto Aseo, S.A.).

Istmo Green Panamá explica que el punto número 32 del pliego de cargos, sobre causales de incumplimiento, establece que un participante queda descalificado si compite en más de una propuesta.

“Pronto Aseo, S.A. aparece como integrante en dos consorcios distintos. Esto no es una interpretación, sino un hecho documentado. La causal de incumplimiento se configura por la mera participación múltiple”, argumenta.

Para la Comisión Evaluadora, no existe incumplimiento, puesto que “cuando se participa bajo la figura de consorcio, el proponente es el consorcio en su conjunto, considerado como una unidad jurídica para efectos del procedimiento, y no las empresas que lo integran de manera individual”.

De acuerdo con la Comisión Evaluadora, el Consorcio Istmo Green Panamá obtuvo en su momento una calificación de 99, mientras que el Consorcio Aseo del Este logró 100.

La DGCP deberá ahora revisar a fondo el reclamo presentado.

El contrato impulsado por la AAUD tendría una vigencia de siete años e incluye requisitos como el uso de sistemas de GPS, monitoreo, renovación de flotas y sanciones por incumplimiento.