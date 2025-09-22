Impulsan infraestructura portuaria en Darién para mejorar su conectividad marítima

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La provincia de Darién avanza en la construcción de dos nuevas instalaciones portuarias que ampliarán su conectividad y dinamizarán la economía local, informaron las autoridades municipales y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Un equipo del Departamento de Ingeniería de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares realizó una visita técnica a Punta Rosero, en el corregimiento de La Palma, distrito de Chepigana, para el levantamiento de datos del futuro proyecto.

La ubicación fue seleccionada por su calado natural, ideal para operaciones de embarque y desembarque que reducirán los tiempos de viaje entre comunidades ribereñas, detalló la AMP.

La obra cuenta con el impulso de la alcaldesa Yeika Julio y la supervisión del gobernador Arnulfo Díaz de León, el administrador del puerto de La Palma, Francisco Javier Barría, y personal técnico de la AMP.

En paralelo, otro equipo de la entidad visitó la comunidad de Cucunatí, en el distrito de Santa Fe, donde se evalúa la construcción de una segunda instalación portuaria.

De acuerdo a la AMP, este proyecto forma parte de un plan más amplio que incluye la edificación de cuartos fríos para fortalecer las actividades de pesca y ganadería, principales fuentes de ingreso en la zona.

Destacó que cada diseño se elabora bajo criterios de sostenibilidad y adaptación al entorno, garantizando su viabilidad a largo plazo.

Para materializar las obras, se deben completar etapas como la confección del informe de la gira técnica, el análisis de datos y la elaboración del diseño conceptual, además de un presupuesto detallado que especifique actividades, insumos y costos.

Con 1,449 habitantes en La Palma y 1,190 en Cucunatí —según el censo de 2023—, estas nuevas infraestructuras portuarias prometen mejorar el transporte marítimo, agregó la institución.