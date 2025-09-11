Incentivo que se daba a los productores de arroz no continuará: ministro Roberto Linares

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, anunció este miércoles 10 de septiembre que el incentivo de 7.50 dólares por quintal de arroz destinado a los arroceros no continuará.

Según el ministro, el Gobierno redirigirá esos fondos hacia inversiones en tecnología e infraestructura para todo el sector agropecuario del país.⁣

“Precisamente vengo de una reunión en el Ministerio donde estábamos la mayoría de la Comisión Agropecuaria con productores de arroz. Tenemos que invertir en tecnología, tenemos que proteger nuestro sector, pero sí les dejé bien claro que los incentivos, los $7.50, ya eso terminó”, señaló Linares.⁣

El ministro explicó que los recursos, que se dieron por varios años, representaron entre 100 millones y 150 millones de dólares anuales⁣.

“Esos fondos los vamos a usar en tecnología, en riegos, qué sé yo, y se va a repartir entre todo el sector agropecuario. Son muchos millones de dólares, y en estos momentos el Ministerio no está en la mejor situación económica”, subrayó el funcionario.

⁣El ministro del MIDA anunció también que el Gobierno está cerca de pagar la totalidad de lo adeudado a los productores de arroz.

Linares señaló que desde julio ya se han pagado más de 150 millones de dólares a productores de arroz y maíz.

El funcionario aseguró que los productores pueden estar tranquilos, ya que se honrarán todos los compromisos y el Gobierno cuenta con los fondos necesarios.

Las declaraciones del titular del MIDA se dieron en medio de la inauguración del XXVII Congreso Centroamericano y del Caribe de Avicultura, en el Panama Convention Center de Amador.