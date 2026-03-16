India apunta a Panamá como destino de negocios y plataforma regional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El país asiático se mantiene entre los principales destinos de exportación panameña y explora nuevas oportunidades en sectores como tecnología, logística y servicios.

La relación comercial entre Panamá e India atraviesa una fase de crecimiento y diversificación, impulsada tanto por el aumento del intercambio de bienes como por el interés de empresas del país asiático en establecer operaciones regionales desde territorio panameño.

Así lo explicó en entrevista a La Prensa el embajador de la India en Panamá, Sumit Seth, quien destacó que el vínculo bilateral se está fortaleciendo en comercio, tecnología, turismo e intercambio de talento.

El diplomático señaló que la estrategia de la embajada se basa en lo que denominó las “cinco T” de la relación bilateral: tradiciones, comercio (trade), tecnología, turismo y talento. Según explicó, el intercambio cultural ha sido uno de los primeros puentes para fortalecer la relación entre ambos países.

El embajador de la India en Panamá, Sumit Seth, afirma que cada vez más empresas indias ven al país como una plataforma estratégica para atender el mercado latinoamericano. Alex E. Hernández V.

“Estamos promoviendo la cultura de la India a través de la música, la danza, el yoga, la meditación y el ayurveda (medicina tradicional hindú), pero también participamos en festivales de Panamá para conocer sus tradiciones. Ese intercambio crea confianza y entendimiento entre nuestras comunidades, y eso facilita el comercio”, explicó.

Ese segundo componente —el comercio— es uno de los que más ha crecido en los últimos años. India se ha mantenido dentro del grupo de los principales destinos de exportación panameña, impulsado principalmente por la compra de materias primas vinculadas al sector forestal y agrícola.

Las estadísticas de comercio exterior reflejan esa evolución. Entre 2020 y 2025 Panamá exportó a India productos por más de $252 millones, con un crecimiento sostenido que pasó de $33.1 millones en 2020 a un máximo de $51.9 millones en 2024.

Este gráfico fue elaborado con el programa de inteligencia artificial NotebookLM a partir de datos del portal Intelcom.

En 2025 las exportaciones alcanzaron $42.6 millones, de acuerdo con cifras oficiales. En enero, los exportadores panameños enviaron bienes por $4.6 millones a India.

Gran parte de esas ventas se concentra en materias primas vinculadas al sector forestal. La teca en bruto representa cerca del 43% del total exportado a India, seguida por desperdicios y desechos de fundición de hierro o acero, que aportan alrededor del 21.5% del comercio bilateral en este rubro. También figuran desechos de aluminio, cobre y otros materiales industriales.

El diplomático explicó que India es uno de los principales compradores de teca panameña, una madera utilizada ampliamente en la fabricación de muebles y productos de alto valor en el mercado asiático.

Bianca Morán, expresidenta de la Asociación Panameña de Exportadores y vinculada al segmento de exportación de teca procesada, ha señalado que India es un mercado importante para el sector forestal panameño, debido a que compra madera de teca para el procesamiento de muebles de alta gama en ese país.

India se mantiene entre los principales destinos de exportación de Panamá, con productos como teca, materias primas industriales y algunos bienes agrícolas. Archivo

“India está comprando productos agrícolas y especialmente teca de Panamá. Somos uno de los mayores compradores de esa madera. Antes también importábamos cobre, pero hoy eso no es posible”, señaló.

El cobre, agregó, sigue siendo un insumo clave para la economía india debido a su uso en energías limpias, centros de datos, inteligencia artificial y baterías, lo que abre posibilidades futuras para ampliar el comercio bilateral si cambian las condiciones de suministro.

El embajador también destacó que el intercambio no se limita a materias primas. India exporta a Panamá medicamentos, textiles, alimentos procesados, autopartes, automóviles y equipos tecnológicos, productos que abastecen tanto el mercado local como las operaciones logísticas de empresas instaladas en el país.

Este gráfico fue elaborado con el programa de inteligencia artificial NotebookLM a partir de datos del portal Intelcom.

Según datos de la Contraloría General de la República, entre 2020 y 2025 India exportó mercancías a Panamá por aproximadamente $863 millones, ubicándose entre los principales proveedores del mercado panameño.

Más allá del intercambio comercial, el diplomático destacó el creciente interés de empresas indias en instalarse en Panamá para atender el mercado latinoamericano.

“Cada vez más compañías de India están viendo a Panamá como una sede regional. Panamá tiene el Canal, el centro financiero, conectividad aérea con Copa Airlines y una plataforma logística muy fuerte”, explicó.

Panamá exportó más de $250 millones en productos hacia India entre 2020 y 2025, con la teca como uno de los principales rubros del comercio bilateral. LP/ Alexander Arosemena

Ese interés se refleja en la participación de empresas indias en eventos comerciales como Expocomer, donde cerca de diez compañías del país asiático exploran oportunidades en sectores como banca, automotriz, tecnología de la información, químicos y manufactura.

Uno de los principales atractivos para estas empresas es el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), un programa que permite a compañías internacionales establecer en Panamá sus oficinas regionales para coordinar operaciones en América Latina.

El régimen SEM ofrece incentivos fiscales, migratorios y laborales que buscan atraer inversión extranjera y convertir al país en un centro de servicios corporativos. A diciembre de 2025 Panamá contaba con 188 empresas multinacionales establecidas bajo este régimen, provenientes de distintos sectores de la economía global.

El interés de India por Panamá también está ligado al papel estratégico del país como hub logístico internacional. Durante un encuentro empresarial organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y la Embajada de la India, empresarios de ambos países analizaron oportunidades de cooperación en comercio, logística, tecnología y servicios.

En ese encuentro, la presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, destacó que el sector logístico representa cerca del 12% del producto interno bruto de Panamá, una cifra que refleja la importancia de las actividades vinculadas al comercio internacional en la economía nacional.

Para el embajador Seth, esa plataforma logística convierte a Panamá en un socio natural para India, una economía que avanza hacia convertirse en una de las más grandes del mundo.

Interés de empresas indias en el régimen SEM de Panamá crece por las ventajas logísticas, fiscales y la posibilidad de coordinar desde el país sus operaciones para América Latina. EFE/Alejandro Bolívar

“India se encamina a ser la tercera economía más grande del planeta y tiene un mercado de más de 1,400 millones de personas. Para Panamá es importante fortalecer esta relación si piensa en su desarrollo en los próximos diez años”, afirmó.

El diplomático considera que existe un amplio margen para ampliar el intercambio en sectores como tecnología, manufactura avanzada, inteligencia artificial, semiconductores y turismo, áreas en las que India ha desarrollado capacidades industriales y científicas en las últimas décadas.

Este gráfico fue elaborado con el programa de inteligencia artificial NotebookLM a partir de datos del portal Intelcom.

Panamá e India mantienen relaciones diplomáticas desde el 1 de junio de 1962, y desde entonces han suscrito acuerdos en áreas como consultas políticas entre cancillerías, cooperación entre academias diplomáticas, investigación y educación agrícola, cooperación cultural y educativa, visados de múltiples entradas para hombres de negocios, exención de visas para pasaportes diplomáticos, oficiales y consulares, y cooperación en gestión electoral.

A esa lista se sumaron en noviembre de 2025 cinco memorandos de entendimiento para proyectos de impacto rápido, una señal de que el vínculo ya no se limita al intercambio comercial, sino que se extiende a frentes de cooperación más amplios.

Becas y cooperación educativa

Además del comercio y la inversión, India también busca fortalecer el intercambio académico con Panamá. La embajada ofrece anualmente alrededor de 30 becas para profesionales panameños interesados en capacitarse en instituciones educativas del país asiático.

Delegaciones empresariales de ambos países han sostenido encuentros para explorar oportunidades en sectores como logística, tecnología, manufactura y servicios. Cortesía Apede

Los programas forman parte de una oferta más amplia que incluye cerca de 2,000 cursos de formación en áreas técnicas y profesionales. Las becas están dirigidas a personas entre 25 y 45 años con al menos cinco años de experiencia laboral y dominio del idioma inglés.

Según el embajador, estas iniciativas buscan fortalecer el talento y crear nuevas conexiones entre profesionales de ambos países, ampliando así el alcance de una relación bilateral que combina comercio, innovación y cooperación educativa.

Cultura

En la parte cultural, la Embajada de la India en Panamá confirmó su participación en la segunda versión del MoonFest – Mundial Cultural 2026, un festival internacional que celebrará la diversidad de tradiciones del mundo a través de la gastronomía, el arte, la música y el intercambio cultural.

El evento forma parte de los espacios que buscan acercar las distintas comunidades presentes en el país y fortalecer el diálogo cultural entre regiones.

La Embajada de la India confirmó su participación en el MoonFest – Mundial Cultural 2026, un festival que reunirá expresiones culturales de Asia, Medio Oriente, África y América en Panamá y Colón. Alex E. Hernández V.

El festival, organizado por ADN Creativo, se realizará el 11 de abril en las Ruinas de Panamá Viejo, en la ciudad capital, y el 19 de abril en el Centro de Arte y Cultura de Colón. La actividad convocará a familias, amantes de la cultura y público en general para vivir una experiencia multicultural que integrará expresiones artísticas de distintos países y regiones.

Tras el éxito de la primera edición realizada en 2025, el MoonFest regresará con una propuesta ampliada que reunirá representaciones culturales de Medio Oriente, Asia, África y América.

Durante el evento se presentarán danzas tradicionales, desfiles de moda internacional y espectáculos folclóricos con delegaciones de India, Marruecos, Turquía, Indonesia, China y México, junto a agrupaciones panameñas como el Ballet Folclórico del Canal de Panamá y el Conjunto Folclórico Sor Angelita del Colegio Nuestra Señora.