    Operaciones en riesgo

    Industria aérea alerta ante escalada militar y pide garantizar seguridad de las operaciones

    El Consejo Mundial de Aeropuertos (ACI World) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) expresaron preocupación por el impacto de las hostilidades en Oriente Medio y exhortaron a los Estados a proteger la aviación civil y garantizar la continuidad operativa.

    Katiuska Hernández
    Un avión de la aerolínea Emirates. EFE

    La industria aérea internacional manifestó su preocupación ante la escalada de hostilidades militares en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y posteriormnete la represalia iraní contra países del golfo pérsico y advirtió sobre la necesidad de proteger las operaciones aeroportuarias y la aviación civil en medio del conflicto.

    El Consejo Mundial de Aeropuertos, Airports Council International (ACI World), expresó su pleno respaldo a los aeropuertos miembros de la región y reconoció las “importantes presiones operativas” que enfrentan.

    En un comunicado, la organización subrayó que los aeropuertos constituyen infraestructuras críticas y “líneas vitales de emergencia” que permiten la conectividad, el apoyo humanitario y el movimiento de bienes y personas esenciales en tiempos de crisis por lo que debe asegurarse su operatividad.

    Por su parte, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) también hizo un llamado a la prudencia. El director general de la IATA, Willie Walsh, señaló que espera una pronta solución al conflicto.

    “Todos esperamos una pronta resolución de las actuales hostilidades. Entre tanto, es crítico que los Estados respeten su obligación de mantener a la población y a la aviación civil libre de daños”.

    Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión en la región, donde varios países han cerrado espacios aéreos o desviado vuelos por razones de seguridad, lo que genera ajustes en itinerarios, mayores costos operativos y posibles retrasos en las rutas internacionales que conectan Europa, Asia y África.

    Willie Walsh, director general de la IATA. Cortesía

    El domingo 1 de marzo unos siete aeropuertos del Medio Oriente estuvieron cerrados y se cancelaron más de 3,400 vuelos. Algunas terminales como la de Dubái y la de Kuwait sufrieron en parte la incursion de drones militares de Irán que afectaron ciertas infraestructuras.

    Las conexiones entre el Medio Oriente y Asia se han visto afectadas al igual que con Europa y rutas desde Estados Unidos y el Golfo Pérsico.

    El lunes 2 de marzo algunas terminales como la de Dubái habían abierto operaciones para aquellos pasajeros que tenían vuelos reservados.

    El sector aéreo reiteró que la seguridad de pasajeros, tripulaciones y trabajadores aeroportuarios debe mantenerse como prioridad absoluta mientras persista la inestabilidad.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


