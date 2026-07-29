Industria hotelera busca extender la estadía de los turistas más allá de la capital

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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¿Cómo hacemos para que ese pasajero que está aquí se quede más tiempo? Esta pregunta la responden ejecutivos de la industria hotelera. Hablan de alianzas y tecnología.

Panamá lo tiene todo. Esa es una frase que se escucha con frecuencia entre quienes forman parte de la industria turística y que también repiten muchos viajeros cuando descubren un país que, más allá de su Canal y su posición estratégica, tiene playas, montañas, cultura, gastronomía y naturaleza a distancias relativamente cortas.

Pero esos privilegios, por sí solos, no son suficientes para competir en un mercado turístico cada vez más exigente. La calidad del servicio, la capacidad de crear experiencias memorables, la innovación, la conectividad y la posibilidad de convertir una visita corta en una estadía más larga son ahora parte del reto. De esto, justamente, se habló en el Café con La Prensa este martes 28 de julio, un espacio en el que se debatió sobre “Turismo: innovación, tecnología y experiencias digitales en Panamá”.

Sarah Valencia, directora de Ventas y Mercadeo de Hyatt Regency Panama City, planteó que el país debe cambiar la narrativa de ser únicamente un “hub” de conexión para convertirse en un destino donde el viajero tenga razones para quedarse.

“Panamá hizo un trabajo extraordinario conectando al mundo, creando y posicionándose como el hub de las Américas. Pero hoy debemos cambiar la narrativa: conectar el mundo con Panamá”, señaló durante el encuentro.

Durante décadas, explicó, la medición del turismo estuvo concentrada en la cantidad de llegadas internacionales. Sin embargo, el reto actual es aumentar la permanencia del visitante. “¿Cómo hacemos para que ese pasajero que está aquí se quede más tiempo? Un día más de estadía cambia la economía del turismo”, afirmó.

Según Valencia, una noche adicional representa mayor movimiento para restaurantes, transporte, comercios, operadores turísticos y pequeños negocios vinculados a la actividad.

La representante de Hyatt señaló que Panamá enfrenta una competencia distinta a la de otros destinos regionales. Más que comparar al país con Costa Rica, Colombia o México, el primer reto es evitar que el visitante abandone el país apenas termina su compromiso principal.

“La competencia primaria está aquí y es el viernes: ¿cómo hacemos para que la gente no se vaya el viernes?”, dijo, refiriéndose a los visitantes, especialmente corporativos, que llegan durante la semana, trabajan, se reúnen y se van.

El cambio en el perfil del turista también está modificando la oferta. Valencia explicó que la separación tradicional entre visitante corporativo y vacacional es cada vez menos clara.

“El viajero ya no quiere dividir su vida entre negocios y vacaciones. Quiere combinar productividad con bienestar, reuniones con gastronomía y cultura con naturaleza”, indicó.

Esta tendencia abre una oportunidad para Panamá, que puede conectar la estadía en la ciudad con experiencias en destinos como Boquete, playas, islas y zonas con oferta cultural.

En el caso de Hyatt, Valencia explicó que la estrategia es que la cadena actúe como una especie de “hermano mayor”, estableciendo alianzas con hoteles más pequeños para ampliar la oferta turística.

El objetivo es que estos establecimientos funcionen como base para que los visitantes exploren otros destinos y actividades, de modo que quienes se hospedan en la capital extiendan su estadía y viajen a playas, montañas y otras regiones del país.

Hotelería mide recuperación y nuevos patrones de demanda

El comportamiento de la ocupación hotelera se ha convertido en uno de los principales indicadores para evaluar la evolución del turismo panameño, en un escenario donde la industria busca transformar la conectividad aérea del país en más noches vendidas y mayor gasto turístico.

Antonio Manfredonio, gerente comercial de Decameron Panamá, destacó la importancia de utilizar herramientas de medición como Data Report para analizar el desempeño del sector, identificar tendencias de demanda y tomar decisiones comerciales basadas en información del mercado.

Según explicó, la industria hotelera no solo debe enfocarse en la cantidad de visitantes que llegan al país, sino en cómo se comportan durante su estadía: cuánto tiempo permanecen, qué productos consumen y qué experiencias adicionales pueden incorporarse a su viaje.

El ejecutivo recordó que Decameron fue pionero en el modelo de todo incluido en Panamá y que, durante más de dos décadas, la zona de la Riviera Pacífica ha evolucionado con una mayor oferta turística.

Actualmente, agregó, los principales hoteles de la Riviera Pacífica concentran más de 2,000 habitaciones, una expansión que ha permitido ampliar la oferta de actividades para los visitantes, incluyendo opciones como golf y otros atractivos complementarios.

De acuerdo con los datos presentados, a junio de 2026 el mercado regional —conformado por hoteles que reportan a STR fuera de la ciudad de Panamá— registró una ocupación acumulada de 63.8 %, un incremento del 16 % frente al mismo período de 2025. En el caso del grupo competitivo de cinco grandes hoteles de la Riviera Pacífica, la ocupación superó el 70 %, con un crecimiento interanual del 18 %.

La transformación tecnológica también está cambiando la forma en que los hoteles entienden y atienden a sus clientes. Manfredonio explicó que han invertido en una plataforma multicanal para conectar sus sistemas con operadores y mayoristas, lo que permite confirmar reservas en tiempo real y agilizar la gestión comercial.

El cambio responde a una realidad cada vez más evidente: más del 70 % de las reservas ya se realizan desde teléfonos móviles.

Esa tendencia obliga a la industria a simplificar procesos, reducir tiempos de respuesta y adaptar su oferta a un viajero que espera poder reservar, hacer el check-in y gestionar su estadía de forma completamente digital.