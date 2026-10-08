Industria mundial de cruceros mueve cerca de 38 millones de pasajeros, el Canal está entre las rutas predilectas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los cruceros apenas representan el 4% del turismo mundial y las navieras apuestan por barcos de mayor capacidad, experiencias de lujo, inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

La industria de cruceros todavía tiene un amplio potencial de crecimiento a escala mundial. Según el Global Market Report 2025 de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), el sector cerró 2025 con un récord de 37.3 millones de pasajeros, un crecimiento de 7.7% frente a 2024, equivalente a unos 2.7 millones de viajeros adicionales.

Pese a este crecimiento, los cruceros representan apenas cerca del 4% del turismo mundial. ¿Es una cifra baja? Depende de cómo se mire el vaso. Si se mira medio lleno, ese 4% también significa que existe un enorme espacio para crecer.

El sector mantiene una trayectoria ascendente, después de movilizar 31.1 millones de pasajeros en 2023 y 34.6 millones en 2024, lo que confirma la expansión sostenida de la demanda turística marítima.

Llegada de un crucero a la bahía de Malta. LP/Katiuska Hernández

Estados Unidos continúa siendo el principal mercado emisor de cruceristas, con 20.6 millones de pasajeros en 2025, aproximadamente el 55% del total mundial. En conjunto, América del Norte aportó más de 22 millones de viajeros.

Las rutas de cruceros que incluyen el Canal de Panamá y Sudaméricaregistraron un crecimiento del 13.8% durante 2025, al movilizar 1.19 millones de pasajeros, frente a los 1.05 millones de 2024, según el informe Global Market Report 2025de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA).

Entre 2016 y 2025 el Canal reportó el tránsito acumulado de 2,004 embarcaciones de cruceros.

Unos 220 cruceros transitarán por el Canal durante la temporada 2026-2027

Con este panorama de crecimiento, representantes de la industria hotelera y navieras analizan cómo las nuevas tendencias de viajes, la automatización de procesos, la inteligencia artificial, las experiencias personalizadas, pueden incrementar los viajes en crucersos.

Pierfrancesco Vago, presidente ejecutivo de la naviera MSC Group, indica que aún hay espacio de crecimiento, por lo que se enfocan en cruceros con mayor capacidad y nuevas experiencias.

“Hoy hablamos de una penetración global del 4%. Este año hemos alcanzado la cifra de 38 millones de pasajeros. Por lo tanto, todavía existe una gran oportunidad de crecimiento en el sector de los cruceros propiamente dicho”, afirmó Vago durante un panel sobre el futuro del turismo en la Cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), celebrado en Malta.

El ejecutivo participó en la sesión junto con Christopher J. Nassetta, presidente y director ejecutivo de Hilton, y Manfredi Lefebvre d’Ovidio, presidente del WTTC.

Vago explicó que una de las principales tendencias es la diversificación de la oferta, con barcos cada vez más avanzados tecnológicamente y productos que abarcan desde los cruceros contemporáneos hasta las experiencias de lujo.

Sin embargo, este crecimiento plantea importantes desafíos financieros.

Reveló que la construcción de un crucero moderno puede alcanzar los 2,000 millones de euros ($2,240 millones), debido al tamaño de las embarcaciones, la incorporación de tecnologías y el aumento de los costos de materiales y energía.

“Necesitamos comprender y diseñar un barco que sea una realidad dentro de diez o quince años”, expresó, al explicar que las navieras deben anticipar cómo viajarán, se entretendrán y se alojarán los pasajeros del futuro.

Inteligencia artificial y robots humanoides

Otra transformación que destacó Vago es la incorporación de inteligencia artificial en las operaciones de los cruceros, particularmente para mejorar la atención de pasajeros de diferentes nacionalidades.

MSC recibe viajeros de más de 175 nacionalidades, lo que históricamente ha representado un desafío para la comunicación y la prestación de servicios a bordo.

Recordó que la digitalización permite reducir las filas en las áreas de recepción, automatizar respuestas a preguntas frecuentes y facilitar la comunicación con los pasajeros mediante aplicaciones y sistemas multilingües.

Pero una de las tendencias más llamativas que anticipó está relacionada con la utilización de robots humanoides para realizar tareas operativas en las terminales de cruceros.

7.7% creció la cantidad de cruceristas en 2025 frente a 2024. 37.3 millones de pasajeros viajaron en cruceros durante 2025, cifra récord mundial. 16.27 millones de pasajeros recibió el Caribe, Bahamas y Bermudas, la principal región de cruceros. 1.19 millones de pasajeros movilizaron las rutas del Canal de Panamá y Sudamérica, un aumento del 13.8% en 2025.

La terminal que MSC ha desarrollado en Miami, donde las operaciones pueden involucrar el desembarque y embarque de hasta 7,000 pasajeros, respectivamente, en un período aproximado de seis horas. Este movimiento supone la manipulación de miles de piezas de equipaje, por lo que el ejecutivo está considerando la utilización de robots humanoides para apoyar estas tareas.

El ejecutivo explicó que esta tecnología permitiría liberar personal para concentrarlo en otras actividades, como la limpieza de camarotes, la hospitalidad y la atención directa a los pasajeros.