Panamá, 16 de marzo del 2026

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    Contraloría

    Economía panameña creció 4.4% en 2025

    Henry Cárdenas P.
    Economía panameña creció 4.4% en 2025
    La actividad del Canal de Panamá impulsó el sector transporte. Archivo

    Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría de la República registran que la economía panameña creció 4.4% en 2025.

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    Aumenta el desempleo en Panamá; alcanzó el 10.4%

    De acuerdo con la información divulgada por la Contraloría, el producto interno bruto (PIB) alcanzó 84,752.9 millones de dólares, lo que representó un incremento de 3,533.3 millones de dólares con respecto al año anterior.

    Este crecimiento estuvo respaldado en gran medida por el sector transporte que registró un crecimiento de 14.5%, sobresaliendo la actividad del Canal de Panamá, cuyos ingresos por peajes aumentaron 22%.

    Además, se destaca el crecimiento del movimiento portuario, así como el aumento en el transporte aéreo y terrestre de pasajeros.

    El crecimiento, aunque positivo, es insuficiente y estaría cada vez más concentrado en sectores que no generan empleo masivo. De allí que la tasa de desempleo cerró en 10.4% al finalizar el 2025.

    Otros sectores que contribuyeron a estos números fueron el comercio, que creció 3.6%; la construcción, con 2.7%; y la intermediación financiera, con 5.2%.

    Economía panameña creció 4.4% en 2025

    El reporte resalta que las actividades agropecuarias y pesqueras registraron una disminución de 1.7%, mientras que las reexportaciones de la Zona Libre de Colón experimentaron una caída de 10.4%.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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