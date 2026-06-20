Informe de auditoría expone puntos débiles en ambiente y riesgos futuros de la mina de Donoso

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La auditoría realizada por la empresa SGS determinó que el proyecto minero Cobre Panamá cumple en 87.73 puntos, con los compromisos analizados, sin embargo,

Los resultados finales de la Auditoría Integral del proyecto minero Cobre Panamá quedaron plasmados en un extenso informe de 15 tomos y 21 anexos, elaborado por la empresa SGS.

Tras ocho meses de trabajo y una prórroga que extendió la entrega del informe por dos semanas y media, la empresa SGS presentó los resultados de la Auditoría Integral de Cobre Panamá. El estudio concluye que el proyecto minero registró un nivel de cumplimiento de 87.73% en los parámetros evaluados.

“Los resultados de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá evidenciaron un desempeño general favorable frente a los criterios establecidos en los términos de referencia, alcanzando un nivel de conformidad/cumplimiento global de 87.73 sobre 100. Este resultado refleja la existencia de mecanismos de gestión, seguimiento, control y verificación que han contribuido al cumplimiento de las obligaciones, compromisos y requisitos evaluados durante el proceso auditor”, expresa literalmente el tomo 13 del informe.

Cabe destacar, que la Auditoría Integral, que se puede descargar en la página del Ministerio de Ambiente, evaluó cuatro indicadores: aspectos legales, laborales y tributarios; cumplimiento ambiental; estándares técnicos y operacionales; y riesgos asociados bajo las condiciones actuales del proyecto, incluyendo pasivos ambientales futuros.

El componente mejor calificado fue el técnico-operacional, con 90.20 puntos, mientras que el de riesgos y pasivos ambientales obtuvo la menor valoración, con 81.70.

Además, el informe revela que de los 370 compromisos ambientales evaluados, el reporte indica que 9 resultaron en incumplimiento o no conformes.

En el orden, los ministros de Ambiente, Juan Carlos Navarro; el auditor líder de SGS, Miguel Gutiérrez; el del Mici, Julio Moltó y el del MEF, Felipe Chapman. LP-Elysée Fernández

Las fallas más graves detectadas según en análisis de los tomos 11 al 15 de la auditoría incluyen:

Exceso de la huella del proyecto: El Compromiso 13056 establecía un límite de perturbación de suelo de 2,100 hectáreas (ha), pero la intervención real alcanzó las 2,432.24 ha .

Deficiencias en reforestación y restauración: Se identificaron inconsistencias entre lo reportado y la realidad en campo, debilidades en el mantenimiento y protección de áreas, y falta de controles efectivos contra incendios y ganadería en zonas reforestadas (Compromisos 13240 y 13242).

Fallas en conservación de biodiversidad: No se demostró el cumplimiento de criterios espaciales para la búsqueda de especies de interés florístico (Compromiso 13213) ni se pudo verificar la identificación y protección de sitios de translocación para fauna y flora (Compromiso 13229).

Desarticulación en gestión hídrica: En el Compromiso 13226, no se evidenció una articulación clara entre los resultados del monitoreo de agua y las medidas del Plan de Control de Erosión y Sedimentos.

Inconsistencias con el Plan de Acción para la Biodiversidad (PAB): Las acciones de restauración no demostraron un escalamiento hacia metas estructuradas de mejoramiento de hábitats locales ni una contribución verificable a los objetivos del PAB (Compromisos 13228 y 13234).

En el caso de los incumplimientos Laborales la auditoría detalla que se detectaron 24 excepciones significativas en contratistas y subcontratistas que no presentaron certificados de paz y salvo ni comprobantes de pago a la Caja de Seguro Social (CSS), lo que constituye una falla en el control de las obligaciones de seguridad social.

Igualmente, se identificaron fallas en Seguridad y Gestión de Riesgos. “Se identificaron incidentes graves, como la sumersión de un vehículo en 2020 y el vuelco de un camión cisterna en 2025, cuyas causas probables fueron la fatiga y episodios de microsueño de los operadores por falta de descanso adecuado".

Además, la auditoría considera que existe una falla en la comunicación clara y expedita con las comunidades y entes gubernamentales, evidenciada por el rechazo de grupos poblacionales al proyecto.

En cuanto a las amenazas ambientales de Nivel “Tolerable (Alto)”, la auditoría identificó riesgos que requieren atención urgente, tales como:

La disposición incorrecta de residuos peligrosos (aceites y solventes) que alteran suelos y aguas.

Fallas en las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) domésticas.

La generación de drenaje ácido de rocas (DAR) por el almacenamiento de materiales de baja ley expuestos a la lluvia.

Respuestas extemporáneas a los requerimientos de MiAmbiente, lo que genera riesgos legales y multas.

Además la auditoría identificó áreas en las que se puede mejorar de forma preventiva como el mantenimiento de la infraestructura y recomienda fortalecer la inspección de tuberías y canales para el manejo de efluentes ácidos y validar la eficiencia de la neutralización con cal.

Ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó. Elysée Fernández

Otros aspecto técnicos que advierte es que la mina requiere automatizar sensores de nivel en la presa de relaves, para obtener datos en tiempo real y mejorar el seguimiento del desgaste interno del mineroducto debido a su alta abrasividad.

Riesgos de contaminación identificados

Los diversos tomos de la auditoría integral detallan que el material rocoso expuesto, que incluye roca estéril y mineralizada de baja y media ley, representa uno de los factores críticos de riesgo ambiental debido a su interacción con las condiciones climáticas de la zona, situación que ha había sido alertada en los informes preliminares 4, 5 y 6 entregados entre marzo y mayo de este año.

Lixiviación y movilización de metales: La exposición de los materiales acopiados a eventos de precipitación (lluvias) es identificada como un factor que favorece la movilización de metales hacia los componentes ambientales circundantes.

Generación de Drenaje Ácido de Mina (DAM): La oxidación de materiales con contenido de sulfuros al estar expuestos al ambiente puede generar drenaje ácido y la movilización persistente de metales. Este fenómeno se considera un pasivo ambiental potencial en escenarios donde fallen los sistemas de control o exista una interrupción prolongada de la gestión.

Contaminación de escorrentías: Se identificó como un riesgo tolerable (alto) que el contacto de la lluvia con la roca mineralizada en zonas de acopio genere contaminación de las escorrentías superficiales, especialmente si las pozas de control rebosan ante eventos climáticos extremos.

Agua de contacto: El agua natural que entra en contacto con estas rocas y minerales se denomina “agua de contacto”, la cual ve alterada su calidad física y química, requiriendo un manejo activo mediante bombeo y almacenamiento en la Instalación de Manejo de Relaves (IMR).

¿Qué hará el gobierno con la auditoría?

Una comisión integrada por los ministros de Ambiente, Juan Carlos Navarro; de Comercio e Industrias, Julio Moltó; y de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, son los encargados de evaluar y tomar una decisión por parte del Ejecutivo nacional sobre el futuro de la actividad minera, específicamente del proyecto minero de Donoso, a partir de la Auditoría Integral.

El ministro Julio Moltó, que se excusó por no contestar preguntas porque no había leído los tomos del informe final, aseguró que se tomarán el tiempo para estudiarlo con cuidado y señaló que el cierre de la mina causó un desequilibrió económico en el país, pérdida de empleos y de aportes a la Caja del Seguro Social, además de haber dañado la imagen del país ante los inversionistas internacionales.

La contratación de la auditoría de SGS a la Mina alcanzó el monto de $539,791 para ejecutar una revisión de aspectos legales, laborales, tributarios y la auditoría de cumplimiento ambiental del proyecto minero. Datos de la mina

"El argumento de si a la mina o no a la mina es simplificar irresponsablemente una realidad que merece un análisis serio, riguroso y sobre todo despolitizado”, dijo Moltó a la vez que pidió paciencia sobre el análisis del informe.

Cobre Panamá reaccionó a la publicación del informe final de auditoría presentado por el Gobierno Nacional y aseguró que recibe el documento “con responsabilidad”, al considerarlo parte del proceso de evaluación técnica e independiente sobre el proyecto minero. La empresa indicó que valora este ejercicio “como un paso importante en materia de transparencia y acceso a información verificable para el país”.

Cobre Panamá recibe con responsabilidad la publicación del informe final de auditoría presentado por el Gobierno Nacional como parte del proceso de evaluación técnica e independiente. Valoramos este ejercicio como un paso importante en materia de transparencia y acceso a… pic.twitter.com/fmr8aeIsge — Cobre Panamá (@Cobre_Panama) June 19, 2026

En su comunicado, la compañía reiteró su “compromiso con la colaboración abierta y técnica con las autoridades”, así como con el fortalecimiento de sus operaciones, sistemas de gestión y relación con las comunidades. Cobre Panamá también manifestó que confía en que el informe contribuya a “una conversación más informada y basada en evidencia” sobre los próximos pasos para evaluar el futuro del proyecto.