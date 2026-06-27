Ingresos del Canal de Panamá se duplicaron en 10 años y los aportes al Estado crecieron en 215%

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La puesta en operación del tercer juego de esclusas del Canal en 2016 impulsó un crecimiento en los ingresos y aportes a la economía, aunque con dinámicas distintas en volumen y tránsitos.

En la última década, el Canal de Panamá ha consolidado un crecimiento financiero sostenido que contrasta con la volatilidad de su operación física.

Desde la ampliación en 2016, la vía interoceánica no solo ha duplicado sus ingresos, sino que ha fortalecido su papel como uno de los principales motores económicos del país, con aportes acumulados crecientes al Estado, alta rentabilidad y una estructura que combina estabilidad operativa con resiliencia frente a choques globales y climáticos. Datos operativos 10 años

Los ingresos pasaron de $2,503 millones en 2016 a $5,207 millones proyectados en 2026, lo que representa un aumento de $2,704 millones o el equivalente de 108% de cumplirse lo proyectado para el cierre de este año fiscal.

(*) Son las cifras de 2026; son cifras presupuestadas.

En el mismo período, los aportes a la economía crecieron de $1,013 millones a $3,193 millones, es decir, $2,180 millones más (215%), evidenciando un mayor impacto fiscal del Canal.

En contraste, la carga movilizada creció de forma más moderada, pasando de 330.4 millones de toneladas CP/SUAB (Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá), en 2016 a 462 millones en 2026 (131.6 millones y 39.8%).

Este comportamiento fue irregular, con un pico de 518 millones de toneladas en 2022 y posteriores ajustes a la baja, influenciados por factores climáticos y operativos.

(*) Son las cifras de 2026; son cifras presupuestadas.

El Canal cerrará el año fiscal 2026 en septiembre, por lo que se espera que la cifra de tránsitos sea mayor a la presupuestada originalmente de 11,493. Hasta mayo de este año, los tránsitos de alto calado acumulaban 8,593, con un promedio de entre 1,100 y 1,200 tránsitos mensuales es factible que se supere lo presupuestado.

El ministro para asuntos del Canal, José Ramón Icaza, recuerda cómo la ampliación del Canal ha redefinido el comercio marítimo internacional al permitir el tránsito de buques de mayor capacidad, generando un impacto directo en el aumento de la carga movilizada y en la transformación de las rutas logísticas.

Detalló que este cambio estructural no solo impulsó la construcción de naves de hasta 17,500 TEU, sino que además provocó un efecto multiplicador en la inversión portuaria a nivel regional y mundial.

Esclusas de Cocolí del Canal de Panamá. LP/Alexander Arosemena

Añadió que este proceso ha llevado a que las esclusas neopanamax representen hoy más del 50% de la carga y de los ingresos del Canal, operando con un solo carril frente a los dos de las esclusas centenarias, lo que demuestra un incremento significativo en la eficiencia económica de la vía interoceánica.

Las autoridades del Canal de Panamá destacaron los elementos que han permitido mantener una operación exitosa en los 10 años de ampliación.

“El Canal es un activo que genera valor sostenible, con alta rentabilidad, resiliencia ante shocks y disciplina financiera comparable a estándares internacionales. El Canal ha construido su éxito sobre una combinación de confiabilidad operativa, capacidad de adaptación y visión estratégica de largo plazo”.

La rentabilidad del Canal ha mostrado una evolución positiva y resiliente en los últimos años.

Según la proyección actual para el año fiscal 2026 se estiman ingresos en alrededor de $6,000 millones, reflejando una demanda sólida y superior a lo previsto.

Durante la primera mitad del año fiscal 2026, los ingresos aumentaron 10% interanual, alcanzando $3,041 millones, mientras que las ganancias netas crecieron 12% interanual hasta $2,192 millones (cifras preliminares, no auditadas). Este desempeño refleja no solo una mayor demanda, sino también mejoras en eficiencia operativa y optimización de la capacidad instalada

Actualmente, el crecimiento de los ingresos del Canal está impulsado por el aumento gradual de los tránsitos diarios, la recuperación de rutas tradicionales tras la crisis hídrica y la mayor demanda en segmentos de alto valor como energía, LNG, transporte de vehículos y carga contenerizada.

(*) Son las cifras de 2026; son cifras presupuestadas.

Según la ACP también han influido medidas operativas que brindan mayor certeza de tránsito, como el programa de asignación de cupos.

Precisan además, que el Canal ha manejado sus finanzas bajo criterios de prudencia, estabilidad y credibilidad internacional.

“Como resultado, el Canal de Panamá mantiene una sólida calificación de riesgo con grado de inversión, lo que refleja su alta autonomía financiera y resiliencia operativa”.

La fortaleza financiera y el desempeño han aportado a que en el año fiscal 2025 el Canal representó 3.4% del PIB.

(*) Son las cifras de 2026; son cifras presupuestadas.

El Canal cuenta con una fuerza laboral de 9,014 colaboradores. Al mismo tiempo genera miles de empleos indirectos y su impacto laboral ha evolucionado junto con la ampliación desde 2016.

Además, los proyectos contemplados dentro de la Visión 2035, incluyendo puertos, corredores energéticos e infraestructura hídrica, ampliarán aún más ese impacto económico y laboral en los próximos años.