Inicia la Feria Internacional de David 2026 en Chiriquí con más de 500 expositores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Feria Internacional de David abrió sus puertas para celebrar su versión número 69, consolidándose como uno de los eventos feriales más importantes de Panamá.

La actividad se desarrolla del 12 al 22 de marzo en la ciudad de David y reúne durante diez días una amplia oferta de actividades culturales, comerciales y agropecuarias.

Los organizadores prevén que más de 300 mil personas visiten el recinto ferial durante esta edición, lo que podría generar un movimiento económico superior a los 50 millones de dólares para la región.

La feria, considerada una de las principales vitrinas del desarrollo agroindustrial del país, congrega a más de 500 expositores provenientes de distintos sectores. Entre ellos participan empresas, productores y emprendedores vinculados a las áreas industrial, comercial, artesanal y agropecuaria.

Durante la jornada, los asistentes pueden disfrutar de exposiciones ganaderas, presentaciones artísticas, gastronomía típica, exhibiciones tecnológicas y actividades familiares, que forman parte del programa preparado para esta edición.

Se espera la visita de más de 300 mil personas en la Feria Internacional de David. LP/ Stephanie Guanti

Además de su componente recreativo, el evento también impulsa el turismo interno y la actividad económica en la provincia de Chiriquí, al atraer visitantes de distintas regiones del país y del extranjero.

Con casi siete décadas de historia, la Feria Internacional de David se mantiene como un punto de encuentro donde convergen tradición, cultura, comercio y entretenimiento.