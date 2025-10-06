Panamá, 06 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Turismo

    Inicia la temporada de cruceros en Panamá

    Katiuska Hernández
    Inicia la temporada de cruceros en Panamá
    Crucero de Royal Caribberan arribó a Colón este fin de semana.

    Este fin de semana se inició oficialmente la temporada de cruceros 2025-2026 en Panamá con la llegada a Colón del Crucero Serenade of the Seas de la línea Royal Caribbean, que establecidó el puerto base en el país para el recorrido entre Panamá, Cartagena en Colombia y las islas ABC es decir Aruba, Bonaire y Curazao.

    Dimos inicio oficial a la temporada de Cruceros 2025-2026. Con la llegada del Crucero Serenade of the Seas de la línea Royal Caribbean, arrancamos una nueva etapa llena de emoción y movimiento turístico en el Puerto de Colón 2000″, indicó la Autoridad de Turismo de Panamá.

    El organismo turístico señala que según datos de la Autoridad Marítima de Panampa se espera el tránsito de 246 cruceros por el país.

    “En esta primera operación se realizó embarque y desembarque de pasajeros, marcando el inicio de nuestras operaciones home port, que permitirán que más viajeros inicien su travesía hacia nuevos destinos directamente desde nuestro puerto”.

    Panamá fue seleccionado por la empresa Royal Caribbean para ser de nuevo puerto base en la región con la llegada del Serenade of the Seas, que ofrecerá itinerarios de siete noches hacia destinos del Caribe Sur como Aruba, Bonaire y Curazao, partiendo desde Colón y Cartagena.

    Esta operación se extenderá hasta abril de 2026 y será relevada por el Jewel of the Seasdurante la temporada 2026-2027, con la misma ruta y capacidad de conectar a miles de pasajeros sin necesidad de visa estadounidense, según dijo a La Prensa, Itzel Valdés, vicepresidenta asociada para Latinoamérica y el Caribe de Royal Caribben International.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ilegal, abusivo e inconstitucional: Exmagistrados advierten sobre el reglamento de la Contraloría que permite secuestros. Leer más
    • Nuevas reglas de MiBus: qué cambia en la seguridad de metrobuses y zonas pagas. Leer más
    • IMA: calendario y horario de las Agroferias para el lunes 6 y martes 7 de octubre. Leer más
    • Pearl Island desiste de construir hotel de $29 millones en la isla Pedro González al quedar sin efecto el incentivo fiscal turístico. Leer más
    • Metro de Panamá abre licitación por $278 millones para construir teleférico en San Miguelito y Panamá. Leer más
    • ¿Cómo conseguir empleo en el Canal de Panamá? Se abrirán vacantes para nuevos proyectos. Leer más
    • $884 millones en una década: El costo de las jubilaciones especiales de la Fuerza Pública. Leer más