Inicia la temporada de cruceros en Panamá

Este fin de semana se inició oficialmente la temporada de cruceros 2025-2026 en Panamá con la llegada a Colón del Crucero Serenade of the Seas de la línea Royal Caribbean, que establecidó el puerto base en el país para el recorrido entre Panamá, Cartagena en Colombia y las islas ABC es decir Aruba, Bonaire y Curazao.

“Dimos inicio oficial a la temporada de Cruceros 2025-2026. Con la llegada del Crucero Serenade of the Seas de la línea Royal Caribbean, arrancamos una nueva etapa llena de emoción y movimiento turístico en el Puerto de Colón 2000″, indicó la Autoridad de Turismo de Panamá.

El organismo turístico señala que según datos de la Autoridad Marítima de Panampa se espera el tránsito de 246 cruceros por el país.

“En esta primera operación se realizó embarque y desembarque de pasajeros, marcando el inicio de nuestras operaciones home port, que permitirán que más viajeros inicien su travesía hacia nuevos destinos directamente desde nuestro puerto”.

🛳️ ¡Dimos inicio oficial a la temporada de Cruceros 2025-2026!



Con la llegada del Crucero Serenade of the Seas de la línea Royal Caribbean, arrancamos una nueva etapa llena de emoción y movimiento turístico en el Puerto de Colón 2000. pic.twitter.com/vgLlDy6SQw — Autoridad de Turismo de Panamá (@ATP_panama) October 6, 2025

Panamá fue seleccionado por la empresa Royal Caribbean para ser de nuevo puerto base en la región con la llegada del Serenade of the Seas, que ofrecerá itinerarios de siete noches hacia destinos del Caribe Sur como Aruba, Bonaire y Curazao, partiendo desde Colón y Cartagena.

Esta operación se extenderá hasta abril de 2026 y será relevada por el Jewel of the Seasdurante la temporada 2026-2027, con la misma ruta y capacidad de conectar a miles de pasajeros sin necesidad de visa estadounidense, según dijo a La Prensa, Itzel Valdés, vicepresidenta asociada para Latinoamérica y el Caribe de Royal Caribben International.