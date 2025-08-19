Panamá, 19 de agosto del 2025

    Nota de PrensaNOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.
    ARAP

    Inicia segunda veda del camarón en Panamá: del 1 de septiembre al 11 de octubre

    José González Pinilla
    La Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) informó que a partir del 1 de septiembre iniciará la veda del camarón, medida que se extenderá hasta el 11 de octubre de 2025.

    Durante este periodo queda terminantemente prohibida la captura de camarones marinos de cualquier especie en todo el territorio nacional, destacó la institución.

    Además, no se permitirá la comercialización de camarones sin contar con el certificado de inspección ocular, ni el transporte del producto sin el permiso especial de veda.

    Este corresponde al segundo periodo de veda del camarón en 2025, con el objetivo de garantizar la preservación de la especie y promover una pesca responsable.

