Café con La Prensa: Innovación y conectividad aérea marcan el debate sobre el futuro del turismo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Expertos de la industria hotelera, el sector aéreo y los medios de pago participan del foro Café con La Prensa, donde se debate cómo la transformación digital está redefiniendo la experiencia del viajero.

Más de 3 millones de visitantes internacionales aspira captar Panamá este año para fortalecer la industria turística y generar una derrama económica que beneficie no solo a la ciudad de Panamá, sino también al interior del país.

Aunque el destino mantiene una estrategia de promoción en los mercados internacionales, el sector reconoce que aún enfrenta desafíos para elevar su competitividad, entre ellos el fortalecimiento de la infraestructura turística, la adaptación a las nuevas tendencias de viaje, la incorporación de herramientas tecnológicas que mejoren la experiencia del visitante y la captación de segmentos de alto valor, como el turismo de reuniones, incentivos, congresos y convenciones (MICE).

Estos temas serán abordados durante el foro Café con La Prensa. “Turismo: Innovación, tecnología y experiencias digitales en Panamá”, un espacio de análisis que reúne a representantes de la industria hotelera, el sector turístico, la aviación y los medios de pago para debatir cómo las nuevas tecnologías y los cambios en las preferencias de los viajeros están transformando el turismo y qué oportunidades tiene Panamá para consolidarse como un destino más competitivo.

La jornada se desarrolla en dos paneles. El primero esta dedicado a la evolución de la experiencia y la operación hotelera, con énfasis en la personalización de los servicios, la transformación digital y las herramientas que permiten mejorar la gestión y la competitividad de los establecimientos turísticos.

Participan Sarah Valencia, directora de Ventas y Mercadeo de Hyatt Regency Panama City, y Antonio Manfredonio, Sales Country Manager de Grand Decameron Panamá.

El segundo panel amplia la conversación hacia la conectividad aérea, la promoción internacional de Panamá, las experiencias digitales y los nuevos medios de pago, aspectos considerados estratégicos para facilitar los viajes y fortalecer el posicionamiento del país como destino turístico.

Los expositores son: Ernesto “Tito” Orillac, empresario del sector turismo y expresidente de CAMTUR; Carlos Conde, presidente de ALAP y vicepresidente de CAMTUR; y Santiago Rega, director senior de Desarrollo de Negocios Cross-Border para Visa en América Latina y el Caribe.

Durante el encuentro también se analizará cómo la tecnología está cambiando la forma en que los viajeros planifican sus desplazamientos, eligen destinos, reservan hospedaje, se movilizan y realizan pagos, así como las oportunidades que tiene Panamá para responder a estas nuevas demandas y fortalecer su oferta turística.