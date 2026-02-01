Panamá, 01 de febrero del 2026

    Insatisfacción laboral marca el pulso del mercado de trabajo en Panamá, pese a expectativas moderadas para 2026

    Yasser Yánez García
    Muchas personas indican que el sueldo no les alcanza, a la vez que otros se quejan por la falta de empleo. Elysée Fernández.

    Aunque las proyecciones empresariales apuntan a un 2026 con mayor contratación y posibles ajustes salariales, la percepción de los trabajadores en Panamá sigue siendo mayoritariamente negativa.

    Así lo revela el estudio Balance 2025 y expectativas 2026, que explica que el 72% de las personas trabajadoras no está satisfecha ni con su empleo ni con su salario y aspira a un aumento, una realidad que posiciona al país entre los niveles más altos de disconformidad en la región.

    Panamá lidera el descontento salarial en América Latina con un 72%, superando a Argentina (71%), Perú (67%), Ecuador (62%) y Chile (59%). Además, esta percepción se mantiene sin cambios respecto a los resultados de satisfacción del 2024, se evidencia un estancamiento en la mejora del bienestar laboral.

    El malestar se traduce en decisiones concretas. El 54% de los trabajadores analiza cambiar de empleo en 2026, mientras que otro 20% afirma que lo haría específicamente por disconformidad con su trabajo actual.

    En paralelo, el 73% considera que merece un ascenso y lo buscará durante el año, y el 87% planea fortalecer sus competencias mediante cursos y capacitaciones.

    En contraste con esta visión, los especialistas en recursos humanos proyectan un escenario más estable. El 47% estima que el mercado laboral se mantendrá igual en 2026 y un 20% prevé una mejora.

    Además, el 79% de las empresas planea incorporar nuevos talentos y el 59% contempla incrementos salariales, aunque estos ajustes no necesariamente compensarían la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

    El balance de 2025 también muestra esta brecha entre empresas y trabajadores. Mientras el 58% de los especialistas calificó el año como bueno o muy bueno para las organizaciones, solo una minoría de trabajadores manifestó satisfacción con su empleo.

    “La proyección para 2026 es moderada, con expectativas de contratación y aumentos salariales, pero el desafío sigue siendo mejorar la experiencia y la percepción de los talentos”, señaló Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta.

