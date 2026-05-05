Panamá, 06 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Amenaza

    Inseguridad pone en riesgo la reputación del país, advierte la Asociación Panameña de Hoteles

    APATEL exige acciones inmediatas ante recientes hechos delictivos en zonas turísticas; advierte que la ‘percepción de destino seguro’ está bajo amenaza.

    Martha Vanessa Concepción
    Inseguridad pone en riesgo la reputación del país, advierte la Asociación Panameña de Hoteles
    Sector hotelero expresó su preocupación por la seguridad en el país. Archivo

    Ante los recientes hechos de delincuencia ocurridos en la ciudad, incluyendo incidentes registrados en áreas de alta afluencia turística, la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) expresó este martes su profunda preocupación y advirtió sobre sus posibles repercusiones en la percepción internacional del país como destino seguro.

    El gremio subrayó a través de un comunicado, que la seguridad es un pilar fundamental para el turismo, y que cada incidente de esta naturaleza no solo afecta a la ciudadanía, sino que también puede erosionar años de esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado para consolidar la reputación del país ante los visitantes internacionales.

    El turismo es altamente sensible a la seguridad. Cada evento de esta naturaleza tiene un efecto multiplicador que trasciende el hecho puntual, impactando la confianza del visitante, la reputación del destino y la competitividad frente a otros mercados de la región”, señaló la asociación.

    Inseguridad pone en riesgo la reputación del país, advierte la Asociación Panameña de Hoteles
    Policías de turismo. Foto: Archivo.

    En su pronunciamiento, APATEL hizo un llamado a las autoridades para adoptar medidas inmediatas que refuercen la seguridad en zonas turísticas, áreas hoteleras y puntos de alto tránsito de visitantes.

    Entre las acciones sugeridas se incluyen el aumento de la presencia policial preventiva, el fortalecimiento de los mecanismos de inteligencia y una respuesta oportuna ante incidentes, con el objetivo de garantizar un entorno seguro tanto para nacionales como para extranjeros.

    El sector hotelero reiteró su disposición a colaborar con el Estado en el desarrollo e implementación de estrategias conjuntas de seguridad, recordando que la confianza de los turistas es uno de los activos más valiosos de Panamá.

    No podemos permitirnos retroceder en este elemento clave para la sostenibilidad del turismo, especialmente en un contexto global donde la seguridad se ha convertido en un factor determinante en la elección de destinos”, concluyó APATEL.

    Martha Vanessa Concepción


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2026: lo que debes saber del primer pago del Ifarhu y cuándo será. Leer más
    • Victoria vecinal en el Casco Antiguo: alcalde Mizrachi confirma que comercios ocupaban plazas sin pagar. Leer más
    • Noches sin silencio: vecinos denuncian exceso de ruido en fiestas en la Casa de la Municipalidad. Leer más
    • Denuncian ante la Fiscalía Anticorrupción a la representante de Ancón, Yamireth Batista. Leer más
    • La ilegalidad tuvo responsables en la Lotería Nacional de Beneficencia. Leer más
    • Río Indio: Canal de Panamá prepara licitación para administrar megaproyecto hídrico. Leer más
    • Meduca lanza jornada nacional de ‘Escuela para Padres 2026′ en todo el país. Leer más