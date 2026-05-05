Inseguridad pone en riesgo la reputación del país, advierte la Asociación Panameña de Hoteles

Ante los recientes hechos de delincuencia ocurridos en la ciudad, incluyendo incidentes registrados en áreas de alta afluencia turística, la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) expresó este martes su profunda preocupación y advirtió sobre sus posibles repercusiones en la percepción internacional del país como destino seguro.

El gremio subrayó a través de un comunicado, que la seguridad es un pilar fundamental para el turismo, y que cada incidente de esta naturaleza no solo afecta a la ciudadanía, sino que también puede erosionar años de esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado para consolidar la reputación del país ante los visitantes internacionales.

“El turismo es altamente sensible a la seguridad. Cada evento de esta naturaleza tiene un efecto multiplicador que trasciende el hecho puntual, impactando la confianza del visitante, la reputación del destino y la competitividad frente a otros mercados de la región”, señaló la asociación.

Policías de turismo. Foto: Archivo.

En su pronunciamiento, APATEL hizo un llamado a las autoridades para adoptar medidas inmediatas que refuercen la seguridad en zonas turísticas, áreas hoteleras y puntos de alto tránsito de visitantes.

Entre las acciones sugeridas se incluyen el aumento de la presencia policial preventiva, el fortalecimiento de los mecanismos de inteligencia y una respuesta oportuna ante incidentes, con el objetivo de garantizar un entorno seguro tanto para nacionales como para extranjeros.

El sector hotelero reiteró su disposición a colaborar con el Estado en el desarrollo e implementación de estrategias conjuntas de seguridad, recordando que la confianza de los turistas es uno de los activos más valiosos de Panamá.

“No podemos permitirnos retroceder en este elemento clave para la sostenibilidad del turismo, especialmente en un contexto global donde la seguridad se ha convertido en un factor determinante en la elección de destinos”, concluyó APATEL.