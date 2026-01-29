Inspecciones ponen a prueba a la flota camaronera panameña

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Por tercer día consecutivo, inspectores panameños y auditores de Estados Unidos recorren muelles y embarcaciones camaroneras para comprobar que la flota nacional cumple con el uso correcto de los Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET), una exigencia clave para que Panamá mantenga abierta la puerta del mercado estadounidense.

Las inspecciones se concentran esta semana en distintos puntos del país y, por segundo día, en el puerto de Vacamonte, en Panamá Oeste, informó la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP). En el lugar, especialistas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), junto a inspectores de pesca marítima, revisan directamente las embarcaciones dedicadas a la captura de camarón.

El proceso no es menor. De esta evaluación depende que Panamá conserve la certificación que permite exportar camarones a Estados Unidos, uno de los principales destinos del producto panameño y una pieza clave para la economía del sector pesquero. Sin ese aval, las exportaciones quedarían en riesgo.

Durante las auditorías, los técnicos verifican que los DET estén correctamente diseñados, instalados y colocados en el ángulo adecuado, de acuerdo con los estándares internacionales. Estos dispositivos permiten que las tortugas marinas —especies protegidas— puedan escapar de las redes, reduciendo su captura accidental.

El objetivo es claro: alcanzar un cumplimiento total de la normativa y demostrar que la pesca industrial del camarón puede convivir con la protección de la vida marina. Para ello, las inspecciones se realizan tanto en muelles como en zonas de pesca, con apoyo logístico y de seguridad durante los recorridos.

“Es la aspiración de país y de la ARAP tener la aprobación de esta auditoría por parte de la NOAA, y estos resultados no sólo asegurarán el comercio internacional, sino que reafirman el compromiso de Panamá con una pesca responsable y sostenible”, dijo Martin Vergara Moreno. subdirector general de Inspección, Vigilancia y Control de ARAP.

Estados Unidos es uno de los mercados más importantes para el camarón panameño, indicó la ARAP.