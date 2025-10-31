Inspectores verificarán el buen uso de vehículos del Estado en Fiestas Patrias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Contraloría General de la República informó que inspectores de la entidad se desplazarán por más de 20 puntos del país, para verificar el cumplimiento de las normas sobre el uso de vehículos propiedad del Estado, en Fiestas Patrias.

El operativo será realizado por la Dirección Nacional de Fiscalización General, a partir de este sábado 1 de noviembre de 2025.

Se informó que las verificaciones se desarrollarán en 23 puntos estratégicos a nivel nacional, donde el personal de la Contraloría revisará que todos los vehículos oficiales cumplan con lo establecido:

Porten la franja amarilla y el logo institucional correspondiente.

Mantengan la placa oficial visible y el registro único de propiedad vehicular.

Cuenten con una póliza de seguro vigente y un revisado actualizado.

Presenten el salvoconducto autorizado en caso de circular fuera del horario laboral.

La entidad hizo un llamado a las instituciones públicas a reforzar el control interno sobre el uso de los vehículos oficiales. Se pide autorizar únicamente desplazamientos que respondan a fines institucionales o de servicio público, especialmente durante las Fiestas Patrias.

La Contraloría enfatizó que los vehículos oficiales que incumplan con las normas serán retenidos y se aplicarán las sanciones correspondientes a los funcionarios responsables, conforme al Artículo 8 del Decreto Ejecutivo 124 de 1996.