Inteligencia artificial, electrificación y automatización marcan el rumbo de los puertos

La digitalización, la automatización y el uso de la inteligencia artificial están redefiniendo la operación de los puertos en América Latina y el mundo, en un proceso que avanza de manera gradual pero sostenida. Aunque en sus primeras etapas este cambio generó preocupación por un posible impacto negativo en el empleo, la experiencia acumulada muestra un escenario distinto, marcado por la transformación de los perfiles laborales y la incorporación de nuevas competencias.

“Durante años se dijo que la automatización iba a eliminar cerca del 50% de los empleos portuarios, que iba a destruirlo todo, y hoy vemos que no fue así”, afirmó Juan Duarte, presidente ejecutivo de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) Latam.

Según explicó, la adopción de tecnologías digitales no suprimió puestos de trabajo, sino que los transformó, haciéndolos “más calificados y más eficientes”, al tiempo que generó beneficios económicos para las ciudades y para la cadena logística en su conjunto.

Duarte señaló que la modernización portuaria está vinculada a inversiones en activos digitales, integración de sistemas y una estrategia de largo plazo, en la que la inteligencia artificial desempeña un papel central.

Juan Duarte, presidente ejecutivo de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) Latam. LP/Katiuska Hernández

“La inteligencia artificial nos permite optimizar costos, aumentar la seguridad, mejorar la productividad y reducir los riesgos del error humano”, indicó, al subrayar que la transformación tecnológica ya es una realidad en numerosos puertos de la región.

Añadió que este proceso apunta a convertir a los puertos en plataformas integradas de transporte, energía y datos, y recalcó que Panamá, como centro logístico y portuario, debe profundizar estas tendencias mientras avanza en el desarrollo de nuevos puertos vinculados al Canal de Panamá.

Desarrollo portuario

En el complejo portuario del sur de California en Long Beach, La Prensa tuvo la oportunidad de visitar uno de los 12 puertos de la zona, Pier 400, una terminal de contenedores operada por APM Terminals Los Ángeles, que ocupa una superficie de 507 acres (aproximadamente 204 hectáreas) y cuenta con 2.2 kilómetros de muelle y cinco atraques.

APM Terminals Los Ángeles inauguró el Muelle 400 en agosto de 2002. Hoy es la terminal portuaria de contenedores más grande del hemisferio occidental, con 507 acres de infraestructura. LP/Katiuska Hernández

La actividad es constante: vehículos autónomos portacontenedores, automatizados e híbridos, trasladan la carga desde los buques hasta las unidades terrestres, algunas de ellas eléctricas, en una operación alineada con la descarbonización de la logística de principio a fin.

Eduardo López, director de Operaciones de APM Terminals Los Ángeles, explicó que antes de la automatización la capacidad era de 1.4 millones de TEUs y con la implementación de la modernización se incrementó 30% para alcanzar los 1.9 millones de TEUs movilizados al año.

Precisó que APM Terminals Pier 400 maneja entre 20% y 24% de toda la carga del complejo portuario Los Ángeles–Long Beach.

APM Terminals Pier 400 maneja hasta una cuarta parte de la carga del complejo Los Ángeles–Long Beach. LP/Katiuska Hernández

La terminal tiene una capacidad anual de almacenamiento de hasta 2.4 millones de movimientos de contenedores, concentrados principalmente en servicios que conectan Asia con Estados Unidos a través de la costa oeste.

“La mayoría de los servicios vienen de Asia y forman parte del comercio que abastece a toda la costa oeste de Estados Unidos”, indicó, al destacar el peso de la terminal dentro de esta ruta comercial.

López subrayó que el proceso de automatización permitió expandir la capacidad operativa sin reducir la fuerza laboral, gracias a una coordinación estrecha con los distintos actores del sistema portuario.

“Ha sido un proceso muy positivo, con una colaboración estrecha con nuestros socios, el sindicato y los proveedores de soluciones tecnológicas”, afirmó. Según detalló, la automatización contribuyó a aumentar el volumen de operaciones y a consolidar a la terminal como uno de los mayores empleadores de la zona.

El ejecutivo explicó que las grúas automatizadas operan con sistemas avanzados de navegación y seguridad, diseñados bajo el principio de separar al trabajador de la máquina.

“Todas las operaciones están pensadas para evitar la interacción directa entre personas y equipos, lo que nos ha permitido ser, durante dos años consecutivos, la terminal más segura para trabajar en toda la costa oeste de Estados Unidos”, señaló.

Kalmar HSC 440A o AutoStrad, carro transportador de contenedores híbrido y automatizado que opera en el puerto de APM Terminals de Los Ángeles. LP/Katiuska Hernández

Durante la visita, un vehículo automático se aproxima a la plataforma de descarga de contenedores refrigerados. No hay nadie a bordo. La operación es teledirigida desde un cuarto de control, donde algoritmos de tiempo y distancia coordinan los movimientos entre los distintos equipos. El resultado es una operación sincronizada, con menor nivel de ruido y mayor eficiencia en el patio.

La operación del puerto se realiza desde cuartos de control, con algoritmos de tiempo y distancia. LP/Katiuska Hernández

En materia ambiental, López indicó que la operación se rige por principios de descarbonización, en línea con las regulaciones del estado de California.

“Nuestras máquinas son actualmente 100% híbridas y el objetivo es que sean completamente eléctricas”, explicó.

El puerto Pier 400 tiene capacidad para 2.4 millones de TEUs. LP/Katiuska Hernández

Añadió que el plazo para alcanzar esa meta es 2030, aunque la terminal ya opera con equipos eléctricos, incluyendo grúas y tractores, y cuenta con tres máquinas que funcionan de forma totalmente eléctrica.

La infraestructura de Pier 400 permite la atención de buques de más de 20,000 TEU, apoyada en entre 19 y 20 grúas STS, diseñadas para operar contenedores de gran altura y un mayor número de filas, en línea con el crecimiento del tamaño de las naves.

Estación de camiones portacontenedores eléctricos. LP/Katiuska Hernández

La conectividad terrestre es otro de los pilares del modelo operativo: la terminal dispone de 65 acres de ferrocarril en sitio, lo que facilita el despacho de carga hacia el interior del país en menos de dos días desde la descarga. Además, cuenta con más de 50 carriles de acceso para camiones y programas de recolección escalonada. La capacidad de almacenamiento alcanza los 2.4 millones de TEU, incluyendo 2,200 conexiones para contenedores refrigerados.

Los puertos han pasado con la automatización de ser patios de carga a plataformas logísticas integradas. LP/Katiuska Hernández

Del puerto a los centros de distribución logística, la modernización no se detiene. El uso de transporte eléctrico por carretera, sistemas automatizados de clasificación de carga y centros logísticos inteligentes forma parte de un engranaje en el que las nuevas tecnologías están marcando la pauta de la industria marítima y logística global.

Robots para el manejo de cajas en uno de los centros logísticos de Maersk en Los Ángeles. LP/Katiuska Hernández

En conjunto, la evolución tecnológica está redefiniendo el rol de los puertos en la economía global: dejan de ser simples patios de carga para convertirse en plataformas integradas de datos y operación logística, donde la inteligencia artificial permite optimizar costos, elevar la productividad y reducir riesgos.