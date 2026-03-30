Panamá, 30 de marzo del 2026

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    EMPLEO

    Inteligencia artificial gana terreno en el trabajo en Panamá, según estudio

    Getzalette Reyes
    Inteligencia artificial gana terreno en el trabajo en Panamá, según estudio
    La Inteligencia Artificial (IA) es un conjunto de tecnologías que permite a las computadoras aprender, razonar y realizar una variedad de tareas avanzadas. Foto/Pixabay

    La inteligencia artificial (IA) continúa ganando terreno en el mercado laboral panameño.

    De acuerdo con la edición 2026 del estudio IA en el trabajo realizado por Konzerta, el 44% de las personas trabajadoras en Panamá utiliza esta tecnología en su jornada diaria. Esta cifra representa un crecimiento de 4 puntos porcentuales en comparación con el 40% registrado en 2025.

    A pesar de este incremento, Panamá se posiciona como el país con el menor uso de IA en la región, situándose por debajo de Ecuador (45%), Argentina (57%), Chile (61%) y Perú, que lidera con un 65%.

    Inteligencia artificial gana terreno en el trabajo en Panamá, según estudio
    En la región, ¿incorporan la IA para sus tareas diarias?

    No obstante, el entusiasmo local es elevado: el 99% de los trabajadores considera que la implementación de la IA es útil o muy útil, una valoración que también subió cuatro puntos desde el año pasado.

    Eficiencia y ahorro de tiempo: los motores del cambio

    Para los talentos panameños, los beneficios de integrar la IA son claros. El 54% destaca el ahorro de tiempo como la principal ventaja, seguido por la agilización de tareas (53%) y la facilidad para acceder rápidamente a la información (46%).

    Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta.com, señaló que la IA se ha convertido en una herramienta concreta que transforma el trabajo diario.

    Inteligencia artificial gana terreno en el trabajo en Panamá, según estudio
    Los talentos panameños, ¿usan la IA para el desarrollo de sus tareas laborales diarias?

    “Los talentos reconocen que la inteligencia artificial es útil para agilizar tareas y ganar tiempo, y al mismo tiempo mantienen la claridad de que la IA debe complementar, no reemplazar, el criterio humano”, afirmó.

    Menos temor al reemplazo y mayor apuesta por la capacitación

    Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la disminución del miedo a ser reemplazado por la tecnología.

    En la actualidad, solo el 38% de los panameños cree que la IA sustituirá el trabajo humano en el futuro, una caída considerable frente al 49% que lo creía en 2025.

    Ante este panorama, la respuesta de los trabajadores es la proactividad: el 96% de los encuestados planea mantenerse actualizado en su área e incorporar nuevas habilidades para no quedar rezagado frente al avance tecnológico.

    Inteligencia artificial gana terreno en el trabajo en Panamá, según estudio
    Los expertos en recursos humanos, ¿creen que hay perfiles que serán reemplazados por IA?

    Getzalette Reyes

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