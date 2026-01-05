Inversión Extranjera Directa rebota en julio y septiembre, pero no borra caída del segundo trimestre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El flujo de capitales volvió a terreno positivo en el tercer trimestre de 2025, con $676.4 millones, tras la fuerte salida neta del período previo. Aun así, el saldo acumulado a septiembre es de $315.3 millones, 84% inferior al de 2024.

La inversión extranjera directa (IED) en Panamá registró un repunte en el tercer trimestre de 2025, cuando alcanzó un flujo positivo de 676.4 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.

El resultado contrasta con el desempeño negativo del segundo trimestre del año, que había cerrado con una salida neta de capitales por 887.1 millones de dólares.

El ingreso de capitales observado entre julio y septiembre permitió compensar en parte el fuerte flujo negativo del trimestre previo, aunque no fue suficiente para revertir completamente la caída.

En los últimos años, las utilidades reinvertidas han sido el principal impulsor de la IED. En este renglón se incluyen las ganancias de empresas —principalmente bancos— que, al operar en Panamá, optan por no distribuir dividendos y reinvertirlos en el país. Archivo

La diferencia entre ambos períodos refleja un ajuste de más de 1,500 millones de dólares en el comportamiento trimestral de la IED, marcado por un segundo trimestre atípicamente negativo y un tercer trimestre de recuperación parcial.

Como resultado de esta dinámica, el balance acumulado de la inversión extranjera directa entre enero y septiembre de 2025 se ubicó en 315.3 millones de dólares.

Este saldo positivo se explica por la combinación de un primer trimestre con entradas relevantes de capital, el repunte del tercer trimestre y, en contraste, las salidas registradas entre abril y junio.

Antes de la pandemia, Panamá era el principal receptor de IED en la región; ahora ese puesto se lo disputan República Dominicana y Costa Rica. LP/ Alexander Arosemena

El desempeño del tercer trimestre estuvo impulsado principalmente por la recuperación de las utilidades reinvertidas, que pasaron de un saldo negativo de 1,410.9 millones de dólares en el segundo trimestre a un flujo positivo de 703.7 millones de dólares entre julio y septiembre.

Este cambio refleja que empresas con inversión extranjera, que previamente habían retirado utilidades o registrado pérdidas, retomaron la reinversión de ganancias en el país.

Dentro de este rubro destacó el giro observado en las empresas no bancarias, así como en los bancos de licencia general e internacional, que pasaron de salidas significativas a aportes positivos durante el tercer trimestre.

Este comportamiento fue determinante para explicar más de la mitad del flujo total registrado en el período.

En contraste, las acciones y otras participaciones de capital se mantuvieron en terreno negativo, aunque con una leve mejora respecto al trimestre anterior.

Si bien este componente dejó de presionar con la misma intensidad que en el segundo trimestre, su aporte siguió siendo limitado y no constituyó el principal motor del repunte.

En la categoría de acciones y otras participaciones de capital se agrupan aquellas inversiones que no generan directamente empleo formal ni pagan cuotas a la Caja de Seguro Social, pero que son relevantes porque tienen la finalidad de producir un rédito vía dividendos.

En 2025, la Zona Libre de Colón ha registrado entradas de IED, pero no ha sido el motor principal del repunte observado en el tercer trimestre. Cortesía

Por su parte, el rubro de otro capital, que incluye principalmente financiamiento intercompañía, mostró una desaceleración en el tercer trimestre.

Aunque se mantuvieron flujos positivos asociados a activos y pasivos frente a inversionistas directos, estos fueron considerablemente menores a los observados entre abril y junio, lo que indica un menor dinamismo en este tipo de financiamiento.

En conjunto, las cifras reflejan que el repunte de la IED en el tercer trimestre de 2025 respondió más a ajustes contables y a la reinversión de utilidades que a una entrada significativa de nuevo capital, comentaron economistas consultados.

Si bien el resultado permitió amortiguar parcialmente la caída del segundo trimestre, el balance de los primeros nueve meses del año evidencia un desempeño moderado y volátil de la inversión extranjera directa.

A pesar de la mejoría reportada en el tercer trimestre, el saldo total de los nueve primeros meses es un 84% inferior a los 2,063 millones de dólares reportados en igual período del año pasado.

Tras la pandemia del coronavirus (covid-19), Panamá perdió el puesto como principal receptor de capital extranjero en la región, considerando que en 2018 se reportaron 4,750 millones de dólares, mientras que en 2019 la cifra fue de 3,895 millones de dólares.

Desde entonces, Panamá ha sido superado ampliamente por Costa Rica y República Dominicana como los mayores captadores de IED en Centroamérica y el Caribe, países que en los últimos años se han alternado el primer lugar.

Lenta recuperación

René Quevedo, asesor de gremios empresariales, comentó que la recuperación de los flujos de IED dependerá en gran medida de lo que ocurra con la mina, de la coherencia de las políticas públicas, la mejora de la gobernabilidad y de la capacidad del país para convencer al mundo de que invertir en Panamá es un buen negocio.

Señala que “la economía panameña experimentó un período de poco más de 12 años de debilitamiento sistemático de las finanzas públicas, apuntalado por una tóxica adicción al endeudamiento y el deterioro del clima para la inversión privada”.

La recuperación de la IED dependerá de la coherencia de las políticas públicas, la gobernabilidad y la resolución del tema minero, factores clave para restablecer la confianza inversionista, según René Quevedo. Alexander Arosemena

Agrega que este proceso derivó en la pérdida del grado de inversión por parte de Fitch Ratings en marzo de 2024, acelerada por el cese minero, que originó la desaparición de 54 mil empleos formales en 2024, una contracción del consumo de 11% en la primera mitad del año y una fuga neta de IED por 361 millones de dólares en el primer semestre de 2025.

Para Quevedo, existen señales que podrían representar un cambio en la dinámica de la IED en el país. Comenta que la Superintendencia de Bancos reportó mayores financiamientos bancarios al sector productivo al mes de noviembre de 2025, con un alza de 8%, mientras que entre julio y octubre de 2025 se registraron 100 millones de dólares mensuales adicionales en consumo en comparación con el segundo trimestre del año.

En su opinión, estos elementos apuntan a un incremento en la confianza en el clima para invertir en el país, particularmente en actividades vinculadas al mercado interno.

“En este contexto, la disminución de la prima de riesgo país de Panamá entre octubre de 2024 y octubre de 2025 es una señal de que la confianza de los mercados internacionales también está mejorando”, destacó.