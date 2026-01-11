Inversión extranjera reconfigura el mapa regional y deja a Panamá rezagado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Cada vez más los países de Centroamérica y el Caribe intensifican sus estrategias para captar inversión extranjera directa (IED), conscientes de que estos flujos se han convertido en uno de los principales motores para la generación de empleo, la transferencia de tecnología y el crecimiento económico.

En un contexto internacional marcado por tasas de interés elevadas, ajustes financieros y la reconfiguración de las cadenas globales de valor, la región muestra un comportamiento desigual, con países que consolidan su atractivo y otros que enfrentan una pérdida sostenida de competitividad.

Antes de la pandemia, Panamá lideraba claramente la captación de IED en la región. En 2018 el país recibió 4,750 millones de dólares y en 2019 otros 3,895 millones, cifras que lo posicionaban como el principal destino de capital extranjero en Centroamérica y el Caribe.

Panamá no ha logrado recuperar, tras la pandemia, el liderazgo regional en captación de IED. LP/ Alexander Arosemena

Sin embargo, ese liderazgo se debilitó tras la crisis sanitaria y, desde entonces, el país ha sido desplazado por economías que han logrado sostener o incluso ampliar su flujo de inversiones.

La evolución más marcada se observa en República Dominicana, que en 2025 consolidó su posición como uno de los principales receptores de inversión extranjera directa en la región.

El imán dominicano

Al tercer trimestre del año, el país acumuló flujos cercanos a los 4,000 millones de dólares, con un desempeño particularmente fuerte en el primer semestre, cuando captó 2,892.8 millones de dólares, un aumento interanual de 15.3%, según datos del Banco Central dominicano. Las autoridades proyectan que el cierre de 2025 se ubique en torno a los 4,800 millones de dólares, de confirmarse la tendencia observada hasta septiembre.

El capital extranjero en República Dominicana se concentró principalmente en turismo, zonas francas, manufactura y energías renovables. Este último sector mostró un crecimiento sostenido, al pasar de representar 7.5% de la IED en 2019 a cerca del 25% en 2025. A esto se suman inversiones acumuladas por más de 3,500 millones de dólares en generación energética entre 2020 y 2025, respaldadas por un marco regulatorio estable y una política activa de atracción de inversiones.

El turismo es uno de los principales sectores de atracción de inversión extranjera de República Dominicana. EFE

Costa Rica, aunque con un crecimiento más moderado, mantiene una posición sólida. Al tercer trimestre de 2025, el país acumuló 3,533 millones de dólares en flujos de inversión extranjera directa, un incremento de 4.5% frente al mismo periodo de 2024. La manufactura concentró más del 80% de la inversión recibida, con 2,856 millones de dólares, destacando los dispositivos médicos, semiconductores y otros segmentos vinculados a la economía del conocimiento.

Estados Unidos continuó siendo el principal origen del capital extranjero en Costa Rica, con el 54% del total, aunque se observó una mayor diversificación con inversiones procedentes de México, Países Bajos y España. Durante 2025, el país atrajo al menos 55 nuevos proyectos de IED, de los cuales una parte relevante se instaló fuera de la Gran Área Metropolitana, reflejando un esfuerzo por descentralizar el desarrollo productivo.

Guatemala también mostró una evolución positiva. En el primer semestre de 2025 captó 867.3 millones de dólares en inversión extranjera directa, un crecimiento interanual de 11%. Solo entre enero y marzo se registraron 476.1 millones, un aumento de 17% frente al mismo periodo de 2024. Las proyecciones oficiales apuntan a un cierre anual superior a los 1,865 millones de dólares, con expectativas de alcanzar los 2,050 millones en 2026.

La inversión extranjera directa mostró comportamientos dispares en Centroamérica durante 2025: Nicaragua registró una desaceleración con una caída interanual en el primer semestre, Honduras sostuvo sus flujos principalmente por reinversión de utilidades, mientras que Guatemala reportó un crecimiento impulsado por nuevas inversiones. EFE

En Nicaragua, el comportamiento fue menos dinámico. Durante el primer semestre de 2025, la IED alcanzó 1,427.9 millones de dólares, lo que representó una caída de 15.8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Aunque el país cerró 2024 con 3,039.9 millones de dólares en inversión extranjera directa, equivalente al 15.4% de su PIB, los datos más recientes reflejan una desaceleración en la entrada de nuevos capitales.

Panamá figuró como el principal país de origen de la IED en Nicaragua durante el primer semestre de 2025, con 247 millones de dólares, equivalente al 30.2% del total, seguido por Estados Unidos y Barbados. Los sectores con mayor captación fueron energía y minas, intermediación financiera e industria manufacturera, lo que evidencia un patrón de inversión concentrado en actividades tradicionales.

Honduras presentó un desempeño mixto. En el primer semestre de 2025, la IED alcanzó 500.4 millones de dólares, impulsada principalmente por la reinversión de utilidades en finanzas, seguros y manufactura maquiladora. Sin embargo, el tercer trimestre mostró una desaceleración, con apenas 110.9 millones de dólares, y una limitada entrada de nuevas empresas.

El Salvador, por su parte, registró fuertes oscilaciones. Durante el segundo trimestre de 2025, la IED mostró un crecimiento interanual, pero en el tercer trimestre se reportó una caída de 172.3 millones de dólares. A pesar de las reformas en seguridad y ajustes fiscales, el país continúa rezagado frente al resto de Centroamérica en términos de captación de capital extranjero.

Dos modelos

A diferencia de Panamá, donde la inversión extranjera directa se ha sostenido principalmente por la reinversión de utilidades de empresas ya establecidas, en buena parte de la región el crecimiento de la IED lo impulsa nuevos proyectos. Costa Rica y República Dominicana destacan por la llegada de empresas que se instalan desde cero, en particular bajo el régimen de zonas francas, lo que amplía la base productiva y genera nuevos empleos.

En Costa Rica, más de la mitad de los nuevos proyectos captados en 2025 corresponden a empresas que ingresan por primera vez al país, muchas de ellas vinculadas a manufactura avanzada y servicios tecnológicos. En República Dominicana, el dinamismo de las zonas francas y el turismo ha permitido atraer capital fresco, especialmente en sectores industriales y energéticos, reduciendo la dependencia de la reinversión de utilidades como principal fuente de IED.

Entre enero y septiembre, el balance acumulado de la IED en Panamá se ubicó en apenas 315.3 millones de dólares, muy por debajo de los niveles registrados por República Dominicana y Costa Rica en el mismo periodo. Foto: LP / Alexander Arosemena

En contraste, Panamá muestra un desempeño claramente inferior. En todo 2024, la inversión extranjera directa cayó 28%, cuando las empresas invirtieron o reinvirtieron 2,832 millones de dólares. En 2025, aunque el tercer trimestre registró un repunte con 676.4 millones de dólares, este resultado contrastó con la fuerte salida de capitales del segundo trimestre, que cerró con un saldo negativo de 887.1 millones.

La volatilidad trimestral dejó como resultado un ajuste superior a los 1,500 millones de dólares entre el segundo y tercer trimestre de 2025. Entre enero y septiembre, el balance acumulado de la IED en Panamá se ubicó en apenas 315.3 millones de dólares, muy por debajo de los niveles registrados por República Dominicana y Costa Rica en el mismo periodo.

El repunte observado entre julio y septiembre estuvo explicado casi exclusivamente por la recuperación de las utilidades reinvertidas, que pasaron de un saldo negativo de 1,410.9 millones de dólares en el segundo trimestre a un flujo positivo de 703.7 millones. Esto refleja que empresas ya instaladas retomaron la reinversión de ganancias, pero sin un ingreso relevante de nuevos proyectos productivos.

Con esta trayectoria, incluso si el cuarto trimestre de 2025 mostrara una mejora, Panamá cerraría el año muy por debajo de sus principales competidores regionales. Las cifras finales, que se conocerán al cierre del primer trimestre de 2026, confirmarían una tendencia ya clara: el país perdió el liderazgo regional en captación de inversión extranjera directa y enfrenta el reto de redefinir su estrategia para volver a competir por un sitial que hoy domina, con ventaja, República Dominicana, seguida de Costa Rica.

Resultados

Panamá mantuvo en 2025 una captación de inversión apoyada en varios regímenes, con un desempeño diversificado, según el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). La entidad informó que las zonas francas captaron 203.2 millones de dólares y generaron más de 1,000 empleos, mientras que el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) alcanzó 28 millones de dólares. En el caso de la industria audiovisual, se reportaron 24.8 millones de dólares asociados a 31 producciones internacionales.

El MICI también destacó el Programa de Inversionista Calificado, que desde su creación ha otorgado 613 certificados y ha movilizado un acumulado de 309.8 millones de dólares. De acuerdo con la institución, el programa fue reforzado en 2025 con una nueva plataforma digital orientada a agilizar trámites y elevar los estándares de transparencia, como parte de una agenda que busca fortalecer la facilitación de inversiones.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, señaló que Panamá reforzará en 2026 la digitalización y fiscalización de los regímenes de inversión para mejorar la atracción de capital y la generación de empleo. Archivo

De cara a 2026, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, señaló que se profundizarán medidas de digitalización, fiscalización y fortalecimiento de los principales regímenes de inversión. “El objetivo es claro: más inversión, más exportaciones, más empleo y un crecimiento económico sostenible, con una visión moderna y de largo plazo”, afirmó, al reiterar el llamado a trabajar en conjunto con el sector productivo, los inversionistas y los medios de comunicación para mejorar la competitividad del país.

Análisis regional

Para el banco estadounidense JPMorgan, América Latina llega a 2026 con una mezcla poco común de vientos a favor y pendientes estructurales. En su análisis, la región sigue siendo rica en recursos, bien ubicada y con una población joven, pero aún arrastra una dificultad histórica: convertir esas ventajas en prosperidad sostenida.

JPMorgan sostiene que esa brecha se refleja en dos indicadores persistentes: la participación de América Latina en el PIB y en la inversión global se ha mantenido baja, y el crecimiento regional ha quedado rezagado frente a otros mercados emergentes. A esto se suman factores que, según el banco, siguen erosionando la confianza: fragilidad fiscal, desigualdad, inseguridad y una relación frágil entre ciudadanía e instituciones.

El banco subraya, sin embargo, que el entorno hacia 2026 luce distinto a otros ciclos. La transición global hacia modelos digitales y sostenibles está elevando la demanda por minerales críticos, energía y seguridad alimentaria, mientras la reconfiguración de cadenas de suministro abre espacio para la externalización cercana y la llegada de nuevas inversiones hacia México, Centroamérica y Sudamérica.

JPMorgan advirtió que América Latina enfrenta una ventana de oportunidades hacia 2026, condicionada a avanzar en estabilidad macroeconómica, seguridad y fortalecimiento institucional para atraer inversión de largo plazo. EFE

En esa lectura, la inversión extranjera directa hacia la región se ha fortalecido y supera los 280,000 millones de dólares anuales, más del doble que hace dos décadas. JPMorgan apunta que Brasil, México, Chile y Perú concentran buena parte de esos flujos, apoyados en energía, minería y tecnología, lo que refuerza el papel de América Latina como pieza más estratégica en la economía mundial.

Otro elemento que el banco considera clave es la convergencia entre política y macroeconomía. El péndulo político se estaría moviendo hacia posiciones más moderadas y pragmáticas en varios países, con un mayor énfasis en disciplina fiscal, inversión en infraestructura y menor polarización, lo que mejora la previsibilidad para el capital de largo plazo.

Para JPMorgan, la ventana existe, pero no es automática. La región solo podrá capitalizarla si avanza en reformas que mejoren seguridad, gobernabilidad y fortaleza institucional, al tiempo que reduce la desigualdad y consolida marcos regulatorios estables. De lo contrario, advierte, el potencial volverá a quedar atrapado en los ciclos de auge y caída que han marcado su historia.