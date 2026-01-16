Inversión pública y modernización industrial marcan el debate previo a Expo Máquina 2026

En un entorno global marcado por disrupciones geopolíticas, Panamá avanza en la ejecución de un plan de inversión en infraestructura superior a los $30 mil millones en el quinquenio, una dinámica que —de concretarse— representa una oportunidad y pondrá a prueba la capacidad técnica del sector industrial.

Mientras tanto, la demanda de maquinaria, tecnología y personal especializado crece en un mercado donde las decisiones ya no se toman solo por precio, sino por eficiencia, trazabilidad y continuidad operativa, al tiempo que el país evalúa actualizar su marco legal para atraer inversión de mayor valor agregado.

A estas conclusiones se llegó en un conversatorio realizado este jueves 15 de enero, que sirvió como punto de partida para el lanzamiento oficial de Expo Máquina 2026, organizado por la Asociación de Distribuidores de Maquinaria (Adimaq).

Concurrida asistencia al conversatorio que abrió el ciclo de actividades que trae Expo Máquina 2026. LP\Elysée Fernández

La feria se realizará del 29 al 31 de enero de 2026 en el Panama Convention Center y apunta a consolidarse como un espacio de análisis técnico y de negocios.

Pero antes, Adimaq convocó al sector industrial, logístico y empresarial para hablar de “El cliente industrial de hoy”. En este espacio, líderes gubernamentales y empresariales analizaron cómo el cliente industrial moderno prioriza la eficiencia, la digitalización y el soporte técnico sobre el precio.

Desde el ámbito gubernamental, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, presentó una visión macroeconómica centrada en la inversión pública.

Informó que Panamá mantiene en ejecución un plan de infraestructura que supera los 30 mil millones de dólares, con proyectos como el Tren Panamá–David, el cuarto puente sobre el Canal y la Línea 3 del Metro. Añadió que el presupuesto general del Estado para 2026 contempla alrededor de 11 mil millones de dólares en inversión en obras.

Moltó subrayó que este volumen de inversión tendrá un impacto directo en la demanda de maquinaria, servicios técnicos y personal especializado.

Ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó. LP\Elysée Fernández

Desde la óptica privada, participó en el conversatorio el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Rosmer Jurado, quien centró su intervención en el cambio del perfil del comprador industrial.

Explicó que hoy las decisiones de compra priorizan la trazabilidad, el cumplimiento normativo y la sostenibilidad, por encima del precio. Indicó que sectores como alimentos y bebidas, que representan más de la mitad de la industria local, están invirtiendo en modernización para competir en mercados externos.

Jurado insistió en la adopción de tecnologías asociadas a la Industria 4.0, así como en el mantenimiento preventivo y la capacitación técnica.

Rosmer Jurado, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá. LP\Elysée Fernández

Señaló que el fortalecimiento del capital humano es determinante y que el gremio impulsa alianzas con instituciones como la Universidad Tecnológica de Panamá y el ITSE.

También mencionó la conveniencia de mirar modelos regionales como Costa Rica y República Dominicana para atraer manufactura de mayor valor agregado.

Desde la operación industrial, Diego Bruno, director de la cadena de suministro de Heineken Panamá, compartió la experiencia de la empresa en digitalización.

Explicó que la instalación de sensores en las líneas de producción permitió mejorar la eficiencia operativa en cerca de 15 puntos porcentuales, al facilitar decisiones en tiempo real y reducir tiempos de paro, así como el consumo de energía y agua.

En materia logística, Bruno detalló que la empresa opera más de 90 camiones diarios, apoyados en sistemas de telemetría y planificación de rutas, para atender a más de 6,000 clientes.

Diego Bruno, directivo de Heineken Panamá, durante el conversatorio de Adimaq. LP\Elysée Fernández

Señaló que la agilidad operativa se ha convertido en una ventaja competitiva, especialmente ante escenarios de disrupción en los mercados, y que para ello utilizan centros regionales de control y planificación.

El factor de la tensión geopolítica

El ejecutivo también analizó los retos que enfrentan las multinacionales ante un entorno marcado por tensiones geopolíticas y cambios sociales constantes.

Dijo que la industria actual debe aceptar que “la disrupción y el cambio son moneda diaria”, lo que obliga a las organizaciones a desarrollar un sentido agudo de resiliencia en sus equipos de trabajo.

Bruno enfatizó que, ante la volatilidad del mercado, la búsqueda de la perfección absoluta puede ser contraproducente.

En su lugar, propuso una filosofía de gestión basada en la rapidez: “no hace falta que las cosas sean 100% perfectas; un 80% perfecto nos entrega el resultado de la misma manera”.

Para el directivo, es más crítico ser ágiles y moverse con velocidad que quedar paralizados buscando una eficiencia total mientras los eventos externos sobrepasan la capacidad de reacción de la empresa.

Actualización legal

Moltó, por su lado, dejó ver su interés en revisar la legislación actual. Se refirió específicamente a la Ley 76 de 2009, de fomento industrial, señalando que, al haber sido creada hace ya varios años, es el momento adecuado para revisarla y actualizarla a los “momentos reales” que vive el país.

El propósito fundamental es asegurar que la industria nacional esté debidamente preparada y cuente con todas las capacidades necesarias para responder a la gran escala de inversión pública y privada que se avecina, indicó.

El lanzamiento de Expo Máquina 2026 cerró con el consenso de que el evento trasciende la exhibición comercial y se proyecta como una plataforma de discusión técnica sobre inversión, tecnología y capital humano.