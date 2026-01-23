Inversión y planificación, ejes para reactivar Colón y reducir la desigualdad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Colón enfrenta el desafío de convertir su peso estratégico en desarrollo social tangible. Expertos y líderes empresariales coincidieron en que la inversión privada, junto con una planificación estatal coherente, será clave para reducir el desempleo, cerrar brechas de desigualdad y reactivar sectores como la logística, el turismo y la energía, en una provincia marcada por altos contrastes económicos.

Estas conclusiones surgieron durante el foro Visión Colón 2026, organizado por el diario La Prensa, que reunió este jueves 22 de enero a economistas, empresarios y representantes del sector productivo para analizar los principales obstáculos y oportunidades que enfrenta la provincia.

El economista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Juan José Barrios, y de la Asociación de Ejecutivos de Empresa (Apede), capítulo Colón, Dominico Medina, coincidieron en que la provincia necesita pasar del diagnóstico a la acción para aprovechar su posición geográfica y su rol dentro del eje canalero.

Durante su intervención, Barrios señaló que Panamá ha mostrado un desempeño económico sólido en comparación con la región, pero en el caso de Colón, advirtió que el reto no es generar más actividad económica, sino lograr que ese crecimiento se traduzca en mejores condiciones de vida para la población.

Potencial económico de Colón

El economista subrayó que Colón es una de las provincias más desiguales de uno de los países más desiguales del mundo, una realidad que se refleja en el acceso limitado a servicios básicos como alcantarillado y saneamiento. Aunque reconoció avances en cobertura eléctrica y recolección de basura, insistió en que persisten carencias estructurales que frenan el desarrollo humano.

Barrios destacó que sectores como la logística, el transporte y el turismo pueden convertirse en motores de empleo y encadenamientos productivos, siempre que exista una planificación territorial adecuada.

Alarmantes cifras de desempleo en Colón.

En particular, señaló que el potencial turístico de las costas colonenses podría aportar significativamente a la balanza de servicios del país si se desarrolla bajo criterios de sostenibilidad.

Por su parte, Medina ofreció una visión desde el terreno, señalando que el desempleo y la informalidad son el origen de muchos de los problemas sociales de la provincia.

Alertó sobre una desconexión generacional en el mercado laboral, donde jóvenes preparados no encuentran oportunidades, mientras adultos mayores se ven obligados a seguir trabajando por falta de educación financiera y planificación.

Oportunidades laborales.

Medina cuestionó la percepción de inseguridad que pesa sobre Colón, asegurando que la estigmatización de la provincia desincentiva la inversión y afecta directamente al turismo.

Indicó que esta imagen negativa incluso influye en la decisión de cruceristas que optan por no bajar a la ciudad, limitando el impacto económico del sector.

Los datos oficiales revelan que las provincias con mayor número de asesinatos en 2025 fueron Panamá, con 357 asesinatos, Colón con 121; y Chiriquí con un total de 14.

En la sesión de preguntas y respuestas, uno de los temas centrales fue la situación del Casco Antiguo de Colón. Medina sostuvo que la actual Ley de Patrimonio Histórico, lejos de impulsar la recuperación urbana, se ha convertido en una barrera que impide la restauración y el uso productivo de edificios emblemáticos, afectando el desarrollo comercial y turístico.

Sobre el turismo y la conectividad, Barrios advirtió que el aprovechamiento de los recursos naturales no ocurre de forma automática y requiere políticas públicas claras.

Medina complementó que la falta de infraestructura vial adecuada, como el deterioro de la carretera Sabanitas–Pilón, limita el acceso a las playas y reduce la competitividad del destino, que es una joya aún por descubrir.

Turismo es un sector de oportunidades.

Barrios señaló que no existen soluciones rápidas. Indicó que la clave está en fortalecer la educación y las capacidades productivas de la población, para que los colonenses puedan integrarse de manera efectiva a sectores como la logística, la energía y los servicios.

Medina añadió que la informalidad sigue siendo un obstáculo para el desarrollo local, ya que limita el acceso al crédito y reduce la capacidad del municipio para recaudar y ofrecer servicios.

A su juicio, la formalización y la transparencia son indispensables para reconstruir la confianza ciudadana y atraer inversión sostenible.

El foro concluyó con un llamado a la acción. Los panelistas coincidieron en que Colón no necesita más diagnósticos, sino decisiones y una visión de largo plazo que combine empleo, inversión privada y políticas públicas eficaces para transformar su potencial estratégico en bienestar social duradero.