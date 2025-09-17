Panamá, 18 de septiembre del 2025

    Adquisiciones

    Inversiones Cuscatlán Centroamérica, S.A. adquiere 100% del Banco La Hipotecaria

    Katiuska Hernández
    La operación abarca el banco en Panamá, Colombia y El Salvador. En la imagen, la sede del Banco La Hipotecaria en ciudad de Panamá. Cortesía

    Banco La Hipotecaria S.A. informó que se completó el proceso de adquisición del 100% de las acciones de su matriz, La Hipotecaria (Holding), Inc., por parte de Inversiones Cuscatlán Centroamérica, S.A. (ICC).

    En un comunicado enviado a la Bolsa Latinoamérica de Valores (Latinex) se detalla que la transacción recibió la aprobación de la Superintendencia de Bancos de Panamá, mediante la Resolución SBP-BAMR2025-00333 del 5 de junio de 2025, así como de otros entes reguladores en distintas jurisdicciones.

    Igualmente, refiere la entidad, que el acuerdo había sido firmado en la ciudad de Panamá el 17 de diciembre de 2024 entre Grupo ASSA, S.A., los accionistas minoritarios y Inversiones Cuscatlán.

    Con este cierre, Inversiones Cuscatlán pasa a ser el único tenedor de las acciones emitidas y en circulación de La Hipotecaria (Holding), Inc., cuyas principales subsidiarias son:

    • Banco La Hipotecaria, S.A. en Panamá,

    • La Hipotecaria, S.A. de C.V. en El Salvador, y

    • La Hipotecaria Compañía de Financiamiento, S.A. en Colombia.

    El comunicado indica que el acuerdo garantiza la continuidad de los servicios financieros en estos tres países y abre la posibilidad de ampliar la oferta de productos bajo el liderazgo de Inversiones Cuscatlán.

    Inversiones Cuscatlán es reconocida por su fuerte presencia en Centroamérica, donde controla negocios bancarios y aseguradores que operan de forma independiente. Entre ellos se encuentran Banco Cuscatlán de El Salvador, Banco Inmobiliario en Guatemala, Banco Cuscatlán en Honduras, Seguros e Inversiones S.A. (SISA) en El Salvador y Tarjetas Cuscatlán Guatemala. En total, la entidad atiende a una cartera cercana a 2.5 millones de clientes en la región.

