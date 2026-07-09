Investigan altercado entre piloto de Copa Airlines y controlador aéreo en aeropuerto de Costa Rica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las autoridades aeronáuticas de Costa Rica investigan un intercambio entre un piloto de la aerolínea panameña Copa Airlines y un controlador aéreo del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, luego de un incidente ocurrido tras el aterrizaje de una aeronave y que quedó registrado en las comunicaciones por radio.

De acuerdo con la información divulgada por medios costarricenses, el intercambio se originó por diferencias sobre la instrucción para abandonar la pista. Mientras el piloto sostuvo que ya había iniciado el viraje cuando recibió la indicación de la torre de control, el controlador aseguró que la instrucción había sido emitida con anterioridad como parte de la planificación de las operaciones aeroportuarias.

Copa Airlines confirmó que se encuentra investigando la situación, sin ofrecer mayores detalles mientras avanzan las indagaciones.

Según la información conocida hasta este momento, la maniobra habría obstaculizado temporalmente el movimiento de otras aeronaves, por lo que la torre de control anunció la elaboración de un reporte formal para determinar las circunstancias del hecho.

Durante la comunicación, el tono de la conversación aumentó cuando el capitán cuestionó la operación del aeropuerto. “No es a mí, son los pasajeros que sufren por esas incompetencias que están pasando aquí”, manifestó el piloto.

El controlador rechazó ese señalamiento y defendió el trabajo del personal de la torre de control. “Hablar de incompetencias, cuando realmente nosotros estamos planificando... ese ya es un poquito pasado de la línea”, respondió.

Luego, el controlador solicitó al piloto identificarse para la elaboración del informe correspondiente. Sin embargo, el capitán indicó que su nombre podía obtenerse mediante el plan de vuelo y no lo proporcionó durante la comunicación por radio. El funcionario advirtió que esa negativa también sería consignada dentro del reporte del incidente.

Por su parte, el Sindicato de Técnicos en Navegación Aérea informó que esperará los análisis de los departamentos de Safety Management System (SMS), Calidad (QA) y Human Factors antes de pronunciarse sobre el caso, reportó Teletica.

El sindicato señaló que tanto pilotos como controladores comparten la responsabilidad de garantizar la seguridad operacional y que la correcta gestión de cualquier error o desviación de los procedimientos resulta fundamental para prevenir incidentes de mayor gravedad.