Investigan irregularidades en Capital Semilla y Fondo de Garantías de Ampyme

El manejo de los fondos asignados al programa Capital Semilla y al Fondo de Garantía de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) se encuentra bajo investigación por presuntas irregularidades cometidas durante la presidencia de Laurentino Cortizo (2019-2024).

Así lo reveló el actual director general del organismo, Raúl Fernández, al señalar que cuando asumió el cargo se percataron de algunas irregularidades con los fondos otorgados en la administración pasada con el programa Capital Semilla, por lo que se solicitó una auditoría forense a la Contraloría General de la República.

Además de estas presuntas anomalías en la entrega de recursos, Fernández reveló que encontraron también inconsistencias e irregularidades en el manejo del Fondo de Garantías durante la pandemia y se remitieron los expedientes, caso por caso, al Ministerio Público.

“Ambos casos fueron la administración pasada, la Contraloría se encuentra haciendo la auditoría forense de Capital Semilla y el Ministerio Público lleva el caso del Fondo de Garantías”, dijo Fernández a La Prensa.

El director de Ampyme sostuvo que espera que pronto se pueda saber el resultado de estas investigaciones.

“Lo que más activó la alerta fue que había personas que han recibido de manera doble el beneficio del Capital Semilla. Nosotros nos dimos cuenta y por eso pedimos a la Contraloría una auditoría forense”, detalló.

En el caso del Fondo de Garantías, adelantó que todos los expedientes fueron entregados al Ministerio Público pues se detectaron irregularidades como la falsificación de documentos para acceder a estos fondos durante la emergencia sanitaria por la covid-19.

Historial de irregularidades

Entre 2020 y 2021, La Prensa reportó que al menos $300 millones dispuso el Gobierno de Laurentino Cortizo —a través de deuda pública— para préstamos blandos de reactivación económica para la micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme) a través de Ampyme.

Uno de los programas cuestionados en ese momento era el de Garantía Banca de Oportunidades, en el que la institución se constituía en garante de hasta el 90% del financiamiento que hacen los bancos estatales, como la Caja de Ahorro y Banco Nacional de Panamá, a microempresarios, ya sea en su etapa de emprendimiento o en la de conversión.

El otro programa puesto en marcha en el marco de la pandemia sanitaria fue el Global de Crédito para la Defensa del Tejido Productivo, cuyos fondos –un total de $300 millones: distribuidos en $150 millones para 2020 y $150 millones para 2021– provienen de un préstamo que contrajo el Gobierno de Cortizo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Lea más en esta investigación: Fondos públicos: manejos en total secretismo

Óscar Ramos, exdirector de la Ampyme durante la administración de Laurentino Cortizo, fue cuestionado por La Prensa, que solicitó la data completa de lo beneficiarios del programa Capital Semilla y otros financiamientos. La entidad alegó aspectos de la Ley de Transparencia para no aportar los datos.

Hasta febrero de 2022 la Ampyme había entregado $16 millones a beneficiarios del programa no reembolsable para emprendedores Capital Semilla.

Fernández, el actual director de la Ampyme, explicó que los programas anteriores “se prestaron para falsedades, temas políticos y otras irregularidades”, lo que motivó la decisión de no reactivar Capital Semilla.

En su lugar, Ampyme ha implementado un esquema de financiamiento a través de préstamos con tasas que oscilan entre el 4% y el 19%, dependiendo del riesgo del solicitante. “Ya no se trata de regalar dinero, sino de ofrecer oportunidades reales y sostenibles”, sostuvo el funcionario.

Nuevas líneas

Durante 2025, Ampyme ha colocado unos $15 millones en manos de emprendedores panameños, a través de alianzas con bancos, cooperativas y entidades financieras. “Cuando un emprendedor no cumple con las expectativas del banco, Ampyme es su aliado, su socio”, destacó Fernández. El promedio de financiamiento ronda los $5,000 por emprendedor.

El director de la Ampyme detalló que los fondos provienen del fideicomiso Fidemicro, originalmente capitalizado con $20 millones mediante el cual se otorga financiamiento a bajo interés a entidades financieras para que éstas canalicen los recursos a los emprendedores. “Antes los apoyos no reembolsables terminaban sin resultados. Hoy, cada dólar genera impacto real”, aseguró.

Incubadora para emprender

Fernández resaltó que Ampyme ha transformado su enfoque, pasando de ser “una institución de ayuda social y política” a un “empujador empresarial”.

Detalló que desde diciembre de 2024, la entidad cuenta con el “Espacio del Emprendedor”, una incubadora gratuita que ofrece capacitación, asesoría legal y contable, coworking, desarrollo digital y acompañamiento para formalizar negocios.

“El desconocimiento es la primera barrera del emprendedor”, afirmó. “Por eso damos formación, acompañamiento y herramientas para que cada idea se convierta en una empresa formal y sostenible”.

Precisó que en lo que va del año, Ampyme ha formalizado no menos de 3,500 emprendedores, en su mayoría microempresarios que ahora cuentan con acceso a mercados, bancos y beneficios fiscales. Entre los casos destacados, Fernández mencionó el de una empresaria que vendía galletas y, con apoyo institucional, logró colocar sus productos en cadenas de supermercado y emplear a diez personas.

Además, recalcó que con el fin de reducir la burocracia y fomentar la asociatividad, Ampyme promueve la figura de las “Sociedades de Emprendimiento”, una alternativa económica a las sociedades anónimas tradicionales. Este modelo permite formalizar un negocio con un costo de $235, sin necesidad de abogado, exonerado del impuesto sobre la renta por dos años y con aviso de operación inmediato.

Los beneficios fiscales aplican para panameños, aunque los residentes extranjeros permanentes también pueden crear este tipo de sociedades y acceder al acompañamiento de Ampyme.

Fernández subrayó que el reto de la institución es reconstruir la confianza en los programas de apoyo empresarial y garantizar la transparencia en el uso de fondos.

“El Fondo de Garantías creado con el BID estaba inactivo desde 2017. Lo reactivamos en enero de 2025 y, gracias a una gestión prudente, no hemos tenido que ejecutar una sola garantía”, destacó.

Detalló que para el año 2026 contarán con un presupuesto de funcionamiento de $6 millones y $400 mil de inversión.

“Ampyme es el socio del emprendedor panameño. No regalamos dinero, creamos oportunidades”, afirmó Fernández.