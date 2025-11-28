Inyección de $272 millones en ahorros de Navidad dinamiza el consumo de fin de año

Exclusivo Suscriptores

Al menos $272 millones serán desembolsados por distintos bancos del Sistema Bancario Nacional en concepto de ahorros de Navidad a más de medio millón de panameños, de acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

El monto liberado este año es 11% superior al de 2024 —equivalente a $28 millones adicionales— y vino acompañado de un aumento del 13% en la apertura de 59,565 cuentas nuevas, según el reporte de la entidad reguladora. En octubre de 2024 había 445,138 cuentas de ahorro de Navidad y hasta ese mismo mes de este año 504,703.

Dentro del sistema financiero, los ahorros navideños se consolidan como una herramienta estratégica de captación, al concentrar el 8% de todas las cuentas de depósitos, solo por detrás de los ahorros corrientes (85%), según la SBP.

El mercado está altamente concentrado: el 97% del total ahorrado se distribuye en solo cuatro bancos, lo que evidencia el peso que mantienen las principales entidades en productos de captación masiva. Banco General lidera de forma contundente con $208 millones (76.4%), impulsado por su estrategia digital de apertura automática. Le siguen Caja de Ahorros, Banco Nacional de Panamá y Banistmo, con participaciones de 9.1%, 6.6% y 5.1%, respectivamente.

Los ahorros de Navidad los lideran cuatro bancos de la plaza.

La distribución geográfica del ahorro también refleja la estructura económica del país. Panamá y Panamá Oeste, donde se concentra la mayor actividad laboral y comercial, agrupan el 81% de los fondos ($220 millones). Chiriquí ($15.2 millones), Colón ($9.5 millones) y Azuero ($8.8 millones) completan la lista, lo que reafirma la centralización del ahorro en las zonas de mayor ingreso disponible.

Desde el punto de vista del comportamiento financiero, destaca que el 70% de las cuentas —tanto de hombres como mujeres— mantiene saldos de hasta $500, lo que indica que el producto es utilizado mayormente por hogares de ingresos medios y bajos que buscan planificar gastos sin comprometer su liquidez ni recurrir al endeudamiento. Las mujeres lideran los ahorros de Navidad con 61% de las cuentas y $163 millones ahorrados, un indicador de su peso creciente en la administración financiera de los hogares.

La provincia de Panamá concentra el mayor monto de los ahorros de Navidad.

El desembolso de estos fondos no solo representa un alivio en la economía familiar, sino que también actúa como un motor temporal del consumo, especialmente en el comercio minorista, servicios y crédito comercial, sectores que dependen de la liquidez estacional para mejorar sus ingresos en noviembre y diciembre. Este dinamismo también impacta la generación de nuevas plazas de empleos temporales.