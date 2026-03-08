Panamá, 08 de marzo del 2026

    CONFLICTO

    Irán advierte a Donald Trump que si sigue la guerra no se podrá vender petróleo ni producirlo

    EFE
    El Depósito de Petróleo del Noroeste de Teherán en llamas tras ser atacado por Israel. Teherán amaneció este domingo envuelta en una nube tóxica mezcla de lluvia y humo de los ataques israelíes de la madrugada contra cuatro instalaciones petroleras en la capital y zonas cercanas. EFE/Jaime León

    El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió este domingo al mandatario estadounidense, Donald Trump, que si continúa la guerra no habrá forma de vender petróleo ni capacidad para producirlo, lo que “quema” los intereses de todo el mundo.

    “Trump dijo que los precios del petróleo no subirían demasiado; ahora que lo han hecho, ¡dice que pronto se corregirán por sí solos!”, dijo en X Qalibaf.

    “Si la guerra continúa así, no habrá forma de vender petróleo ni capacidad para producirlo”, advirtió.

    El político añadió que con la guerra y el coste energético que está teniendo “están quemando los intereses de Estados Unidos por las ilusiones de Netanyahu, sino también los de los países de la región y del mundo”.

    Un barrendero camina por delante del Depósito de Petróleo del Noroeste de Teherán que fue atacado por Israel. EFE/Jaime León

    Tras el comienzo de la guerra se ha detenido buena parte del tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, e Irán ha atacado instalaciones energéticas en Israel, Arabia Saudí y Catar, entre otros.

    El barril ha registrado subidas que lo sitúan por encima de los 85 dólares en los últimos días, un 17% más respecto a los 72.5 dólares a los que cotizó el viernes previo al ataque, lo que impone presiones económicas a numerosos sectores.

    Teherán amaneció este domingo envuelta en una nube tóxica. EFE

    El aviso de Qalibaf se produce después de que anoche Israel atacase cuatro instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de productos petrolíferos en las provincias de Teherán y Alborz.

    Esos ataques provocaron una nube tóxica sobre la ciudad ante la cual la Organización de Protección Ambiental de Irán llamó a los ciudadanos a no salir a las calles y a que permanezcan en sus casas ante la toxicidad de la ciudad.

    Al mismo tiempo, las autoridades iraníes racionaron la gasolina a 20 litros de por persona diarios tras los ataques.

    EFE

    Agencia de noticias


