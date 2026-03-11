Panamá, 11 de marzo del 2026

    CONFLICTO

    Irán advierte de que no permitirá el paso de petróleo por Ormuz para Estados Unidos o Israel

    EFE
    Un buque granelero de propiedad griega fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido cerca del estrecho de Ormuz. EFE/ Armada Real de Tailandia -

    Irán aseguró este miércoles que no permitirá que “ni un litro de petróleo” atraviese el Estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios, y que cualquier buque vinculado a ellos será “objetivo legítimo” para Teherán.

    “Repetimos con firmeza: nunca permitiremos que ni siquiera un solo litro de petróleo pase por el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, de los sionistas o de sus socios”, afirmó el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, Ebrahim Zolfagari, en un vídeo publicado por la agencia Tasnim.

    El vocero del cuartel, que coordina al Ejército regular con la Guardia Revolucionaria, aseguró que los ataques contra objetivos estadounidenses en los países de Oriente Medio continuarán.

    “El truco de esconder a su cobarde ejército en lugares públicos y en infraestructuras de los países de la región no podrá salvarlos del pantano en el que han quedado atrapados”, advirtió.

    La situación en el estrecho -enclave energético estratégico, por donde pasa aproximadamente un 20 % del petróleo mundial y gran parte de minerales estratégicos- ha alterado el mercado del petróleo internacional después de que la Guardia Revolucionaria de Irán amenazara con atacar a cualquier barco que lo cruzara.

    Hoy, un buque granelero de propiedad griega fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido cerca del estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico, según el diario Naftemporiki de Grecia.

    El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró anoche haber destruido “múltiples buques de guerra iraníes” cerca del estrecho de Ormuz, entre ellos 16 barcos minadores, en el marco de los ataques contra el país persa, al que acusan de haber amenazado “la libertad de navegación”.

    EFE

    Agencia de noticias


