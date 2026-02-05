Irene Orillac asume la presidencia de la Capac, la primera mujer que ocupa el puesto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Irene Orillac de Simone se convirtió en la primera mujer en liderar la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) al asumir la noche de este miércoles 4 de febrero la presidencia del gremio.

En su primer mensaje como presidenta de la Capac, Orillac resaltó que su gestión estará centrada en dar continuidad a los avances institucionales, fortalecer los servicios a los miembros, dinamizar las comisiones de trabajo, ampliar los programas de capacitación y promover condiciones que impulsen la inversión, la generación de empleo y la estabilidad laboral en el sector.

“Asumo este cargo con el compromiso de servir a la Capac, a la industria y al país. Nuestro gremio debe seguir siendo un actor propositivo, técnico y responsable, que contribuya al fortalecimiento del sector y al desarrollo nacional”, puntualizó Orillac en su discurso.

Al mismo tiempo, destacó la importancia de mantener una relación permanente de diálogo con las autoridades y los distintos actores económicos y sociales.

Otro aspecto que resaltó la presidenta de Capac fue la importancia de reordenar las prioridades de inversión pública, promover proyectos estratégicos y acompañar las iniciativas que permitan generar empleos y atender las necesidades de infraestructura y vivienda que demanda el país.

Asimismo destacó la firma de una nueva convención colectiva con las organizaciones sindicales, la cual se desarrolló dentro del diálogo y estabilidad, lo que sienta las bases para una nueva etapa en las relaciones laborales del sector.

Orillac reemplaza en el cargo a Alejandro Ferrer Solís (2024 y 2025), quien hizo un balance de su gestión, la cual explicó transcurrió en un entorno económico complejo, marcado por restricciones fiscales, desaceleración de la inversión pública, tensiones laborales y retos estructurales para la industria.

Solís expresó que al inicio de su gestión, motivado por el optimismo y las expectativas que generaba el nuevo Gobierno, visualizó un crecimiento moderado de la economía, mayores inversiones y un crecimiento del mercado inmobiliario.

“Contrario a nuestras predicciones, el desempeño de la economía y el comportamiento de la industria no alcanzaron los niveles esperados, entre otras razones por la limitada capacidad de inversión del gobierno nacional, la necesidad de reducir el déficit fiscal y el alto nivel de endeudamiento alcanzado por el país, la baja recaudación fiscal y el cúmulo de obligaciones asumidas y no satisfechas por administraciones anteriores, que entre otras cosas afectaron el desempeño económico del país en su primer año de gobierno”, destacó.

La junta directiva de Capac para 2026 quedó conformada por Gabriel Diez Montilla, primer vicepresidente.

Demetrio Arosemena, segundo vicepresidente.

Alexis Fletcher, secretario.

Juan Carlos Muñoz, tesorero.

Carlos Fábrega, fiscal.

La integran, además, en representación de los contratistas generales y especializados: Walter Medrano G., José Orillac, Martín Sosa, Luis Fernando Jované, Julio Salceda G., Tito De Morais Serra y José López.

El Sector Promotor e Inmobiliario estará representado por Francisco Cheng; Banca, Seguros y Afianzamiento, Alexander Crisán; Corredores de Bienes Raíces, Tania Di Bello; Fabricantes y Proveedores, Paul Dávila; y Consultores y Profesionales, Juan A. Yinh.

La ceremonia de toma de posesión se llevó a cabo en el hotel Sheraton y contó con la participación de autoridades gubernamentales, representantes del sector privado, aliados estratégicos, miembros de la Capac y medios de comunicación.

