Irene Orillac es electa como nueva presidenta de la Capac

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) realizó este miércoles 17 de diciembre su asamblea general para escoger a la nueva junta directiva para el período 2026, resultando electa como presidenta Irene Orillac de Simone.

Orillac, quien es administradora de empresas con un minor en Computer System Management de St. Mary’s University, Texas, Estados Unidos, es la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta del gremio. “Ser mujer no representa un impedimento; por el contrario, es una oportunidad para seguir demostrando que el liderazgo se ejerce con conocimiento, compromiso y resultados”, aseguró.

A Orillac la acompañan en la directiva Gabriel Diez Montilla, como primer vicepresidente; Demetrio Arosemena, segundo vicepresidente; Alexis Fletcher, secretario; Juan Carlos Muñoz, tesorero; y Carlos Fábrega, fiscal.

Durante la asamblea general, Ferrer, actual presidente de la Capac, presentó un informe de su gestión, en el que destacó los principales hitos y desafíos enfrentados por el gremio en los últimos meses.

Asamblea general de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac). Cortesía: Capac

Entre ellos, mencionó la inauguración, el pasado 25 de septiembre, de la trigésima octava edición de Capac Expo Hábitat, cuyos resultados calificó de conservadores debido al contexto económico y al lento desarrollo de los programas inmobiliarios.

Asimismo, informó que a finales de septiembre el gremio firmó un acuerdo de cooperación con la Superintendencia de Sujetos No Financieros, con el objetivo de fortalecer la gestión de riesgos y ampliar la capacitación en materia de cumplimiento normativo dentro del sector.

En la asamblea de la Capac también fueron escogidos los directores representantes de las distintas clasificaciones que integran el gremio. En representación de los Contratistas Generales y Especializados fueron electos Walter Medrano González, José Orillac, Martín Sosa, Luis Fernando Jované, Julio Salceda, Tito Serra y José López.

Por la categoría de Promotora e Inmobiliaria fue elegido Francisco Cheng; en representación de Banca, Seguro y Afianzamiento, Alexander Crisan; en la de Corredores de Bienes Raíces, Tania Di Bello; en Fabricantes y Proveedores, Paul Dávila; y, finalmente, en la categoría de Consultores y Profesionales, fue electo Juan Yinh.