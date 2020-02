Italia vive el miedo del coronavirus

Ha pasado un mes desde que dos turistas chinos de visita en Roma dieran positivo en los test diagnósticos de coronavirus. La pareja continúa estable, pero en régimen de completo aislamiento, en el hospital Spallanzazi, especializado en enfermedades infecciosas. Desde entonces, el país europeo ha sumado 14 fallecidos y 528 personas contagiadas, la mayoría en la región de Lombardía (en el norte) donde la histeria colectiva ha invadido las calles.

Ciudades pujantes como Milán o Turín llevan varios días en un estado agónico, con tiendas, escuelas, universidades, gimnasios y bares cerrados.

Más de 10,000 personas además están completamente aisladas en la decena de municipios sobre los que pesa el bloqueo absoluto, con restricciones para entrar y salir, cuya violación puede acarrear hasta multas de casi 300 dólares o hasta la cárcel.

La española Sara Martín, que vive en la región de Lombardía, a solo 10 km del primero de los pueblos aislados dentro de la considerada como zona roja, por ser uno de los focos de expansión del virus originado en China, señaló en conversación con La Prensa que trata de vivir la situación “con serenidad” aunque persiste en el ambiente un sentimiento de “histeria generalizada”.

La República Checa ha intensificado los exámenes médicos y las medidas higiénicas a los italianos. Bulgaria suspendió todos los vuelos con Italia. En Irak e Israel han limitado el acceso de italianos y también a personas provenientes de Italia en su territorio.

“Los supermercados están vacíos, no hay nadie por la calle, han cerrado colegios, guarderías, parques, gimnasios”, describió. "Nos han aconsejado que no hagamos vida social. Estamos haciendo vida en casa; no nos planteamos quedar con amigos ni que ellos vengan a casa”, agregó.

Sin embargo, la psicosis de ciudadanos que se han lanzado al supermercado a hacer compras de comida y bienes de subsistencia, así como mascarillas y geles desinfectantes de forma compulsiva se ha visto en todo el país.

La Organización Mundial de la Salud ha situado la tasa de letalidad del coronavirus entre el 2% y el 4% entre los infectados en Wuhan y en alrededor del 0.7% fuera de esta ciudad china.

Pero en Italia, el país europeo con mayor número de contagiados por coronavirus y el tercero del mundo detrás de China y Corea del Sur, el pánico está amenazando sobre todo al sector turístico, que representa el 13% del PIB nacional.

Sólo en reservas canceladas en hoteles, ‘bed and breakfast’ y agencias de viaje para el mes de marzo se han perdido 200 millones de euros, según una estimación de la patronal Assoturismo que no contempla el gasto que dejarán de hacer los visitantes en bares, tiendas, transportes y restaurantes.

También el Vaticano ha adoptado ciertas medidas de prevención como la limitación de los encuentros con grandes masas de fieles en lugares cerrados o el cierre a los turistas de las catacumbas de Roma.

La presidenta de la Federación Italiana de Asociaciones de Empresas, Viajes y Turismo, Ivana Jelinic, explicó a La Prensa que el “espíritu alarmista” con el que se ha informado sobre el coronavirus, que según constatan los expertos solo tiene consecuencias graves para poblaciones ancianas con un cuadro patológico previo, ha creado daños económicos que equivalen al 70%.

“El estado de pánico y las informaciones alarmistas tanto en Italia como en algunos países extranjeros ha creado una situación más allá de toda lógica y razón. Hemos recibido un número de cancelaciones muy elevado en las últimas 48 horas de paquetes vacacionales, pero también anulaciones de última hora en convenciones, congresos u otros eventos”, refirió.

Y es que si bien, las estadísticas evidencian que más del 90% de los infectados supera la enfermedad, la preocupación se extiende incluso más allá de las fronteras casi a la misma velocidad que lo hace el coronavirus. Países como Eslovenia, Croacia o Rumanía han extremado las precauciones ante los ciudadanos italianos que viajan al exterior.

Algunos aeropuertos europeos como el de Praga (capital de la República Checa) han dispuesto una zona de desembarque para los vuelos llegados desde Italia donde se han intensificado los exámenes médicos y las medidas higiénicas.

Bulgaria, por su parte, ha suspendido todos los vuelos con Italia hasta el próximo 27 de marzo.

En Irak e Israel han limitado el acceso de italianos y también a personas provenientes de Italia en su territorio. Hasta el presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que están valorando si prohibir los vuelos con Italia.

Mientras tanto, los políticos italianos tratan de mandar un mensaje de tranquilidad.

El ministro de Asuntos Exteriores, Luigi Di Maio, dio una rueda de prensa en la sede de la Asociación de la Prensa Extranjera de Roma en la que mostró un mapa del país, afirmando que sólo están en cuarentena el 0.1% de los municipios, en los que vive el 0.089% de los más de 60 millones de italianos.