Japón financia la línea 3 del Metro que conectará la capital con Panamá Oeste

La Cancillería de Panamá informó este viernes 8 de agosto que el gobierno realizó un canje de notas con Japón para financiar por $2,486 millones la línea 3 del Metro de Panamá.

En un comunicado, la Cancillería destacó que el canje de notas representa un préstamo por $2,486 millones, que tiene como fin esencial la financiación y desarrollo de la línea 3 del Metro, que conectará la ciudad capital con la provincia de Panamá Oeste.

De igual forma, el Gobierno detalla que este préstamo fue otorgado con términos favorables para el país, con una amortización de 14 años, un periodo de gracia de seis años y bajas tasas de interés.

“Japón ha sido, a lo largo del tiempo, un socio confiable y generoso para Panamá. Esa colaboración no solo fortalece nuestras relaciones diplomáticas y económicas, sino que evidencia una visión compartida hacia un desarrollo inclusivo, adaptable y sostenible”, afirmó el canciller panameño Javier Martínez Acha.

El canje de notas también fue firmado por el embajador de Japón en Panamá, Matsunaga Kazuyoshi.

La línea 3 se desplazará por 25 kilómetros desde la estación Albrook, continuará de manera soterrada durante 6 kilómetros, pasando por debajo del Canal de Panamá, hasta la estación Panamá Pacífico, en Arraiján, donde inicia el tramo elevado para finalizar su recorrido en la estación Ciudad del Futuro.

Se espera que beneficie a 160 mil pasajeros diariamente, con un tiempo de recorrido de 45 minutos por tramo.

Todas las estaciones (11) de la Línea 3 se encuentran en construcción, siendo la más avanzada la estación Ciudad del Futuro.

Incluyendo el túnel, la obra tendrá un costo total de unos $4,000 millones.