Panamá, 08 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Respaldo económico

    Japón financia la línea 3 del Metro que conectará la capital con Panamá Oeste

    Henry Cárdenas P.
    Japón financia la línea 3 del Metro que conectará la capital con Panamá Oeste
    Firma del canje de notas. Cortesía

    La Cancillería de Panamá informó este viernes 8 de agosto que el gobierno realizó un canje de notas con Japón para financiar por $2,486 millones la línea 3 del Metro de Panamá.

    +info

    Línea 3 del Metro alcanza 78.8% de avance con los 26 trenes tipo monorriel ya en PanamáLlega a Panamá el tren número 26 para completar la flota de la línea 3 del Metro: comienza su traslado

    En un comunicado, la Cancillería destacó que el canje de notas representa un préstamo por $2,486 millones, que tiene como fin esencial la financiación y desarrollo de la línea 3 del Metro, que conectará la ciudad capital con la provincia de Panamá Oeste.

    De igual forma, el Gobierno detalla que este préstamo fue otorgado con términos favorables para el país, con una amortización de 14 años, un periodo de gracia de seis años y bajas tasas de interés.

    Japón financia la línea 3 del Metro que conectará la capital con Panamá Oeste
    El documento fue firmado por el canciller, Javier Martínez Acha (Der.) y el embajador de Japón en Panamá, Matsunaga Kazuyoshi. Cortesía

    “Japón ha sido, a lo largo del tiempo, un socio confiable y generoso para Panamá. Esa colaboración no solo fortalece nuestras relaciones diplomáticas y económicas, sino que evidencia una visión compartida hacia un desarrollo inclusivo, adaptable y sostenible”, afirmó el canciller panameño Javier Martínez Acha.

    El canje de notas también fue firmado por el embajador de Japón en Panamá, Matsunaga Kazuyoshi.

    La línea 3 se desplazará por 25 kilómetros desde la estación Albrook, continuará de manera soterrada durante 6 kilómetros, pasando por debajo del Canal de Panamá, hasta la estación Panamá Pacífico, en Arraiján, donde inicia el tramo elevado para finalizar su recorrido en la estación Ciudad del Futuro.

    Se espera que beneficie a 160 mil pasajeros diariamente, con un tiempo de recorrido de 45 minutos por tramo.

    Todas las estaciones (11) de la Línea 3 se encuentran en construcción, siendo la más avanzada la estación Ciudad del Futuro.

    Incluyendo el túnel, la obra tendrá un costo total de unos $4,000 millones.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Conoce los puntos de venta de agroferias del IMA en el país este viernes 8 de agosto. Leer más
    • IKEA abrirá tiendas en Panamá y Costa Rica. Leer más
    • Estos son los nuevos precios de los combustibles a partir de este viernes 8 de agosto. Leer más
    • Agroferias del IMA: conozca los lugares de venta para el 6 y 7 de agosto en todo Panamá. Leer más
    • Procuraduría pide anular por ‘ilegal’ el fallo que reconoció millonario crédito fiscal a operadora de Justo y Bueno. Leer más
    • Panamá derrotó a México en Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf. Leer más
    • A partir de hoy la CSS lanza la plataforma Mi Retiro Seguro que te dice cuánto te tocará al jubilarte. Leer más