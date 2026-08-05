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    Alianza

    Japón ratifica su apuesta por el Canal de Panamá y ampliará cooperación tecnológica con la ruta interoceánica

    Ambas naciones consolidan alianza estratégica y sostenibilidad tecnológica en el Canal.

    Martha Vanessa Concepción
    Japón ratifica su apuesta por el Canal de Panamá y ampliará cooperación tecnológica con la ruta interoceánica
    Panamá y Japón refuerzan cooperación estratégica y sostenibilidad en el Canal interoceánico. Cortesía

    Panamá y Japón dieron un nuevo paso en el fortalecimiento de su relación estratégica con la visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, quien confirmó el interés de su país en ampliar la cooperación tecnológica con el Canal de Panamá, informó este miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores.

    El canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, recibió al alto funcionario japonés en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, dando inicio a una agenda que incluyó un recorrido por las esclusas de Cocolí, en el sector Pacífico de la vía interoceánica.

    Japón ratifica su apuesta por el Canal de Panamá y ampliará cooperación tecnológica con la ruta interoceánica
    Panamá y Japón refuerzan cooperación estratégica y sostenibilidad en el Canal interoceánico. Cortesía

    En las instalaciones del Canal, la delegación japonesa fue recibida por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, junto al administrador y la subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), quienes abordaron temas relacionados con la modernización, la innovación y la sostenibilidad de la ruta marítima.

    El informe destaca que uno de los anuncios más relevantes de la visita fue la ratificación del compromiso del Gobierno de Japón de mantener y ampliar la cooperación tecnológica de vanguardia con la administración del Canal.

    La decisión cobra especial importancia al tratarse del segundo mayor usuario de la vía interoceánica por volumen de carga, lo que convierte a la relación bilateral en un componente estratégico para el comercio internacional.

    Japón ratifica su apuesta por el Canal de Panamá y ampliará cooperación tecnológica con la ruta interoceánica
    Panamá y Japón refuerzan cooperación estratégica y sostenibilidad en el Canal interoceánico. Cortesía

    De acuerdo con el informe oficial de la Cancillería, el recibimiento se alinea con la política exterior nacional, orientada a consolidar a Panamá como un centro regional para la inversión de alta tecnología, la conectividad aérea y la logística sostenible en América Latina.

    El fortalecimiento de la alianza con Japón se produce en un contexto en el que Panamá busca atraer nuevas inversiones vinculadas a la transformación digital, la innovación y la transición hacia operaciones logísticas más eficientes y respetuosas con el medio ambiente, aprovechando la posición estratégica del Canal como uno de los principales ejes del comercio global.

    Martha Vanessa Concepción

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