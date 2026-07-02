Panamá, 02 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 02 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Información utilitaria

    Jubilados cobrarán desde este viernes la primera quincena de julio

    Los beneficiarios por cheque deberán acudir a las agencias de la CSS a partir del lunes 6 de julio.

    Martha Vanessa Concepción
    Jubilados cobrarán desde este viernes la primera quincena de julio
    Los jubilados y pensionados cobran desde este viernes.

    A partir de este viernes, 3 de julio, se iniciará formalmente el pago de la primera quincena para todos los jubilados y pensionados que reciben sus beneficios mediante la modalidad de acreditación bancaria directa (ACH), confirmó la Caja de Seguro Social (CSS) a través del cronograma oficial de desembolsos.

    +info

    Pagos a jubilados y pensionados 2026: fechas por ACH y cheque según la CSS

    Por su parte, los adultos mayores que todavía utilizan el sistema tradicional de cobro mediante cheques físicos tendrán que esperar al lunes 6 de julio para retirar sus asignaciones económicas en las diversas agencias de la CSS a nivel nacional.

    Jubilados cobrarán desde este viernes la primera quincena de julio
    Fechas de pago de primera quincena de julio para jubilados y pensionados que cobran por ACH.

    Cronograma oficial de pagos (julio y agosto 2026)

    Para facilitar la planificación financiera de los beneficiarios, las autoridades preestablecieron las fechas de las próximas cuatro quincenas:

    Julio (ACH): Viernes 3 y viernes 17 de julio.

    Julio (Cheque): Lunes 6 y lunes 20 de julio.

    Agosto (ACH): Martes 4 y miércoles 19 de agosto.

    Agosto (Cheque): Miércoles 5 y jueves 20 de agosto.

    Requisitos y especificaciones logísticas

    La CSS reiteró que la distribución de los cheques físicos en el área metropolitana y en el interior de la república se ejecutará de forma estricta durante dos días por quincena, en un horario operativo que va desde las 7:00 a.m. hasta las 1:00 p.m. Los beneficiarios cuentan con la flexibilidad de acudir cualquiera de los dos días asignados.

    Para poder retirar el documento de pago, es un requisito legal e indispensable presentar la cédula de identidad personal física y vigente.

    Jubilados cobrarán desde este viernes la primera quincena de julio
    Fechas de pago de primera quincena de julio para jubilados y pensionados que cobran por cheques.

    Recordatorio a residentes en el exterior y canales digitales

    Las autoridades recordaron que los jubilados y pensionados que residen fuera del territorio panameño están obligados a cumplir anualmente con la entrega del documento de certificación de Fe de Vida, trámite que debió completarse durante los primeros seis meses del año.

    Finalmente, la CSS exhortó a los usuarios de cheques a migrar formalmente hacia el sistema ACH, resaltando ventajas como la disposición inmediata del dinero y el adelanto de los fondos cuando las fechas de pago coinciden con fines de semana o días feriados nacionales.

    Los interesados pueden consultar y descargar sus talonarios digitales registrándose en el portal de la Caja Virtual de la CSS.

    Martha Vanessa Concepción

    Última Hora

    • 21:54 Rescatistas intentan salvar a niño de nueve años tras ocho días de los sismos en Venezuela Leer más
    • 21:47 Delegación panameña viajará a China para abordar la detención de buques  Leer más
    • 21:35 Oyarzabal lidera a España con doblete ante Austria  Leer más
    • 21:33 Tribunal Electoral pone en marcha su plan tecnológico para blindar las elecciones de 2029 Leer más
    • 21:27 Ricardo Valencia y el caso ‘Fisher’: el suplente de la presidenta de la Asamblea que defiende a presunto cabecilla del Clan del Golfo  Leer más
    • 21:23 El Vaticano excomulga a los obispos rebeldes del grupo de los lefebvrianos Leer más
    • 21:13 Sinner avanza sin brillo al superar a Nuno Borges  Leer más
    • 21:01 Jubilados cobrarán desde este viernes la primera quincena de julio Leer más
    • 20:21 Mil días de ‘duelo y abandono’: Israelíes reclaman investigación estatal tras el 7 octubre Leer más
    • 20:16 Infantino elogia a Panamá tras su presentación en la Copa del Mundo 2026 Leer más