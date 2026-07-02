Jubilados cobrarán desde este viernes la primera quincena de julio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los beneficiarios por cheque deberán acudir a las agencias de la CSS a partir del lunes 6 de julio.

A partir de este viernes, 3 de julio, se iniciará formalmente el pago de la primera quincena para todos los jubilados y pensionados que reciben sus beneficios mediante la modalidad de acreditación bancaria directa (ACH), confirmó la Caja de Seguro Social (CSS) a través del cronograma oficial de desembolsos.

Por su parte, los adultos mayores que todavía utilizan el sistema tradicional de cobro mediante cheques físicos tendrán que esperar al lunes 6 de julio para retirar sus asignaciones económicas en las diversas agencias de la CSS a nivel nacional.

Fechas de pago de primera quincena de julio para jubilados y pensionados que cobran por ACH.

Cronograma oficial de pagos (julio y agosto 2026)

Para facilitar la planificación financiera de los beneficiarios, las autoridades preestablecieron las fechas de las próximas cuatro quincenas:

Julio (ACH): Viernes 3 y viernes 17 de julio.

Julio (Cheque): Lunes 6 y lunes 20 de julio.

Agosto (ACH): Martes 4 y miércoles 19 de agosto.

Agosto (Cheque): Miércoles 5 y jueves 20 de agosto.

Requisitos y especificaciones logísticas

La CSS reiteró que la distribución de los cheques físicos en el área metropolitana y en el interior de la república se ejecutará de forma estricta durante dos días por quincena, en un horario operativo que va desde las 7:00 a.m. hasta las 1:00 p.m. Los beneficiarios cuentan con la flexibilidad de acudir cualquiera de los dos días asignados.

Para poder retirar el documento de pago, es un requisito legal e indispensable presentar la cédula de identidad personal física y vigente.

Fechas de pago de primera quincena de julio para jubilados y pensionados que cobran por cheques.

Recordatorio a residentes en el exterior y canales digitales

Las autoridades recordaron que los jubilados y pensionados que residen fuera del territorio panameño están obligados a cumplir anualmente con la entrega del documento de certificación de Fe de Vida, trámite que debió completarse durante los primeros seis meses del año.

Finalmente, la CSS exhortó a los usuarios de cheques a migrar formalmente hacia el sistema ACH, resaltando ventajas como la disposición inmediata del dinero y el adelanto de los fondos cuando las fechas de pago coinciden con fines de semana o días feriados nacionales.

Los interesados pueden consultar y descargar sus talonarios digitales registrándose en el portal de la Caja Virtual de la CSS.