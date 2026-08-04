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    Alivio económico

    Jubilados: CSS inicia este martes el triple pago que incluye quincenas y el bono de $50

    Conozca las fechas clave para cobrar por ACH y cheques en agosto.

    Martha Vanessa Concepción
    Jubilados: CSS inicia este martes el triple pago que incluye quincenas y el bono de $50

    Desde este martes 4 de agosto inicia el proceso de triple pago a los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS), que incluye las dos quincenas regulares del mes y el esperado segundo desembolso del bono permanente de $50, informó la institución.

    Este beneficio extraordinario de $50 se otorga en cumplimiento de la Ley 438 del 14 de junio de 2024. Dicha normativa establece un aporte anual total de $140, fraccionado en tres partes: $50 en abril, $50 en agosto y $40 en diciembre, exclusivo para los beneficiarios que se encontraban en planilla antes de la vigencia de la ley.

    El dinero adicional del bono se verá reflejado junto con el depósito de la segunda quincena del mes.

    Guía de cobro y calendario oficial

    Para facilitar la planificación de los adultos mayores, la CSS mantendrá activos sus dos métodos tradicionales de distribución: la acreditación directa en cuentas bancarias (ACH) y la entrega física de cheques.

    Jubilados: CSS inicia este martes el triple pago que incluye quincenas y el bono de $50
    El monto del bono de agosto para los jubilados y pensionados es de $50. LP /Archivo

    Calendario de agosto 2026

    Primera quincena (ACH): Martes 4 de agosto.

    Primera quincena (Cheques): Miércoles 5 de agosto.

    Segunda quincena y bono de $50.00 (ACH): Miércoles 19 de agosto.

    Segunda quincena y bono de $50.00 (Cheques): Jueves 20 de agosto.

    ¿Quiénes cobran el bono?

    La institución reiteró que el bono lo recibirán solo los afiliados a los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y de Riesgos Profesionales, registrados en la planilla de jubilados y pensionados de la CSS hasta junio de 2024, que fue el momento de promulgación de la ley.

    Los que se afiliaron después no entran aún en este beneficio de desembolso adicional.

    Evitar aglomeraciones

    Las autoridades recomiendan a los pensionados que utilizan el sistema ACH, verificar sus saldos mediante la banca en línea o acudir a los cajeros automáticos autorizados para evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias.

    Para quienes cobran por cheque, los centros de pago habituales y agencias administrativas funcionarán en sus horarios regulares.

    Martha Vanessa Concepción

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