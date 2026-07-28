Jubilados: Exigen cumplimiento de descuentos en préstamos en bancos y financieras

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Acodeco intensifica fiscalización tras registrar 253 anomalías contra la Ley 6 durante el primer semestre de 2026.

Un enérgico llamado de advertencia a los bancos, financieras, cooperativas y demás entidades de crédito para que cumplan de forma obligatoria con los beneficios financieros estipulados en la Ley 6 de 16 de junio de 1987 a los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, lanzó este lunes la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

La entidad explicó que el pronunciamiento surge ante el descontento y las crecientes reclamaciones de los afectados, quienes exigen que se respeten por completo las rebajas legales en sus trámites crediticios personales, comerciales e hipotecarios.

Las alertas institucionales están respaldadas por las cifras del Departamento de Investigación de la entidad, las cuales revelan que en los primeros seis meses de este año se reportaron 253 casos de anomalías relacionadas con la vulneración de esta legislación.

La irregularidad más recurrente detectada por los fiscalizadores está vinculada directamente con alteraciones en las tasas de interés, acumulando 82 del total de las denuncias, lo que equivale a un 32.4% de los incidentes registrados.

Derechos financieros vulnerados

La legislación vigente ampara rigurosamente a las mujeres de 55 años o más, hombres de 60 años o más, y a todos los jubilados y pensionados del país sin distinción de edad.

De acuerdo con el marco regulatorio vigente, los beneficios de carácter financiero que deben otorgarse sin excepción incluyen:

Préstamos personales y comerciales: Descuento del 15% sobre la tasa de interés máxima permitida por la ley.

Gastos de cierre: Rebaja del 50% en comisiones o tasas de tramitación en créditos personales y comerciales. Las entidades públicas o privadas tienen prohibido cobrar recargos adicionales por aplicar este derecho.

Exoneración de tasas: Eliminación total del cobro de la sobretasa o gravamen del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI).

Préstamos hipotecarios: Reducción del 1% en la tasa de interés pactada para viviendas de uso propio (quedan exceptuadas las hipotecas amparadas bajo la ley de interés preferencial)

Exigen cumplimiento de descuentos en préstamos y otros beneficios. Foto: Acodeco

Otros beneficios

Recreación y entretenimiento

50% en cines, teatros, eventos deportivos y espectáculos públicos (excepto benéficos).

Transporte

30% en autobuses interurbanos, trenes, lanchas y barcos.

25% en pasajes aéreos.

30% en el Metro de Panamá (requiere tarjeta especial con renovación anual).

Hoteles y hospedaje

50% de lunes a viernes.

30% de viernes a domingo.

Restaurantes

25% en consumo individual.

15% en comidas rápidas de franquicias.

Salud

15% en hospitales y clínicas privadas.

20% en medicamentos.

20% en honorarios médicos y quirúrgicos.

15% en servicios odontológicos y de optometría.

Servicios profesionales y técnicos

20% en honorarios profesionales.

20% en prótesis, aparatos y accesorios.

Servicios públicos

25% en energía eléctrica (hasta 600 kWh).

25% en telefonía residencial (una línea).

25% en consumo de agua (hasta B/.30).

Otros

50% en solicitud de pasaportes.

50% en impuesto de aeropuerto.

20% en servicios funerarios.

100% de exoneración en trámites del Registro Público para organizaciones sin fines de lucro.

Canales de atención ciudadana habilitados

Acodeco reiteró que estos descuentos no constituyen una regalía opcional de los comercios, sino un derecho adquirido por ley que el sistema bancario y crediticio está obligado a garantizar.

La institución instó a la población de la tercera edad a revisar detenidamente sus contratos y estados de cuenta.

Ante cualquier irregularidad o cobro indebido, los consumidores afectados pueden canalizar de forma inmediata sus denuncias las 24 horas del día a través de la línea ciudadana 311, las plataformas de redes sociales oficiales en @AcodecoPma, o enviando los soportes de su reclamo al correo electrónico info@acodeco.gob.pa.

Para trámites presenciales, la entidad mantiene habilitado su Centro de Atención al Consumidor en Plaza Córdoba (Vista Hermosa) junto con todas sus administraciones regionales a nivel nacional.